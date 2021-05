Znamy tytuły drugich części filmów "Czarna Pantera" i "Kapitan Marvel"

Odpowiedzialna za sukces tzw. Kinowego Uniwersum Marvela (MCU) wytwórnia Marvel Studios rozpoczęła kampanię promocyjną swoich najnowszych tytułów. W opublikowanym specjalnym materiale filmowym, który podsumowuje to, czego można spodziewać się po MCU w najbliższym czasie, ujawnione zostały m.in. tytuły drugich części filmów "Czarna Pantera" i "Kapitan Marvel".

Sequel "Kapitan Marvel" bedzie nosił tytuł "The Marvels" /materiały prasowe

Trzyminutowy materiał filmowy przygotowany przez Marvel Studios łączy przeszłość z przyszłością. Znalazły się w nim fragmenty poprzednich filmów Marvela, m.in. "Avengers: Koniec gry", ale też migawki z nadchodzących produkcji tej wytwórni. To filmy "Czarna wdowa", "Eternals" czy "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni". Rozpoczną one tzw. Czwartą Fazę MCU. Na nich jednak plany Marvel Studios się nie kończą.



Z materiału wideo dowiadujemy się m.in. że druga część "Czarnej Pantery", która trafi do kin 8 lipca 2022 roku, będzie nosiła tytuł "Black Panther: Wakanda Forever" ("Czarna Pantera: Wakanda na zawsze"). Jak wiadomo, na potrzeby drugiej części tego komiksowego widowiska nie zostanie ponownie obsadzona postać księcia T'Challi, czyli tytułowej Czarnej Pantery, w którą wcielał się zmarły w sierpniu ubiegłego roku Chadwick Boseman.

Innym ujawnionym sekretem jest też tytuł drugiej części filmu "Kapitan Marvel". Sequel pojawi się w kinach 11 listopada 2022 roku jako "The Marvels". Tytułową rolę Kapitan Marvel powtórzy w nim Brie Larson. W filmie wystąpi też m.in. Iman Vellani, która wcieli się w rolę Kamali Khan znanej również jako Ms. Marvel. Ta pierwsza muzułmańska superbohaterka w uniwersum Marvela, która otrzymała własny serial, pojawi się wcześniej w serialu "Ms. Marvel". Jego premiera planowana jest na koniec 2021 roku.

Jako pierwszy z filmów MCU zadebiutuje w kinach już 9 lipca tego roku "Czarna Wdowa". Będzie miał jednoczesną premierę w kinach i na platformie streamingowej Disney+. Kolejne w kolejce do premiery są filmy "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" (3 września), "Eternals" (5 listopada), "Spider-Man: No Way Home" (17 grudnia), "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (25 marca 2022), "Thor: Love and Thunder" (6 maja 2022), "Black Panther: Wakanda Forever" (8 lipca 2022), "The Marvels" (11 listopada 2022), "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (17 lutego 2023) oraz "Strażnicy Galaktyki vol. 3" (5 maja 2023).

Wideo "Czarna Wdowa" [trailer 2]