Znamy tytuł i datę premiery drugiej części "Venoma"

Komiksowy "Venom" z Tomem Hardym podzielił krytyków i widzów. Ci pierwsi w swoich recenzjach nie zostawili na nim suchej nitki, ci drudzy tłumnie ruszyli do kin, dzięki czemu film odniósł sukces kasowy. Blisko 900 milionów dolarów zysku pierwszej części oznaczało tylko jedno - że powstanie kontynuacja. Wiadomo już, że będzie ona nosić tytuł "Venom: Let There Be Carnage" (w wolnym tłumaczeniu: "Czas na rzeź"). Są też jednak złe wiadomości.

Toma Hardy'ego jako Venoma zobaczymy znów w kinach w czerwcu 2021 roku /materiały prasowe

Pierwotnie "Venom 2" miał pojawić się w kinach 2 października 2020 roku. Nic z tego, na film trzeba będzie poczekać aż do 25 czerwca przyszłego roku, czyli niemal rok dłużej. Trafi on do kin tego dnia, kiedy pojawić się w nich miał "The Batman" Matta Reevesa. Premiera filmu o człowieku-nietoperzu została przesunięta na 1 października 2021 roku i tym samym pojawiło się miejsce dla drugiego "Venoma".



Przesunięcie daty premiery filmu "Venom: Let There Be Carnage" było decyzją spodziewaną. Studio Sony, które realizuje tę produkcję, przesunęło wcześniej niemal wszystkie premiery swoich filmów. Wśród nich były takie tytuły jak "Morbius", "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" i ekranizacja gry komputerowej "Uncharted".

Reklama

Te zmiany spowodowane są pandemią koronawirusa, która sprawiła, że zatrzymana została produkcja filmowa na całym świecie. Zamknięte zostały też kina, a każdy dzień przynosi nowe informacje dotyczące zmian pierwotnych planów twórców filmów z całego świata. W zależności od przebiegu pandemii także i nowe daty premier mogą z czasem ulec zmianie.

Drugą część "Venoma" wyreżyseruje Andy Serkis. Oprócz Toma Hardy'ego wystąpią w nim Michelle Williams, Reid Scott, Naomie Harris oraz Woody Harrelson. Ten ostatni wcieli się w rolę czarnego charakteru znanego jako Carnage. Jego pojawienie się w kontynuacji zasygnalizowała scena w trakcie napisów końcowych pierwszej części filmu.