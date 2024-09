Znamy reżysera nowego Spider-Mana. To twórca jednego z hitów Marvela

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Jak podaje portal World of Reel, Destin Daniel Cretton został reżyserem czwartego filmu z serii o Spider-Manie. Wcześniej zrealizował on dla Marvela film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni". Był także związany z piątą częścią "Avengers" i serialem "Wonder Man".

Zdjęcie Tom Holland w scenie z filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" / materiały prasowe