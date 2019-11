Znamy pierwsze tytuły 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Krakowska Fundacja Filmowa, organizator 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego ogłosiła pierwsze tytuły przyszłorocznej edycji imprezy. W międzynarodowym konkursie filmów dokumentalnych zobaczymy m.in. film otwarcia festiwalu IDFA w Amsterdamie - “Sunless Shadows" Mehrdada Oskouei oraz dokument “My Father and Me" wybitnego brytyjskiego twórcy Nicka Broomfielda.

Fotos z filmu “My Father and Me" Nicka Broomfielda /Krakowski Festiwal Filmowy /materiały programowe

Nick Broomfield to jeden z najczęściej nagradzanych brytyjskich dokumentalistów na świecie. W ciągu ponad 40 lat twórczości przyglądał się południowoafrykańskim nazistom, spotkał się twarzą w twarz ze słynną amerykańską seryjną morderczynią Aileen Wuornos (na podstawie historii jej życia nakręcono film Monster z Charlize Theron w roli głównej), a także skonfrontował się z Courtney Love w związku z okolicznościami śmierci Kurta Cobaina. Wszystkie te zadania były trudne, ale zdaniem samego reżysera, najtrudniejszym doświadczeniem filmowym było udokumentowanie jego własnej rodzinnej historii oraz relacji z ojcem, znanym brytyjskim fotografem, Maurice'em Broomfieldem w najnowszym filmie “My Father and Me".

Film będzie pierwszym obrazem Broomfielda prezentowanym na krakowskim festiwalu, a zarazem takim, który z pewnością krakowska publiczność doceni. To niezwykle osobista opowieść o ojcu - pełnym optymizmu dokumentaliście powojennego przemysłu brytyjskiego i synu, którego aktywność ojca zainspirowała do potrzeby tworzenia filmów i dokumentowania świata. To także intymny portret rodzinnej relacji, gdzie ścierają się poglądy i wyobrażenia, ale również filmowy hołd złożony nieżyjącemu od 2010 roku bohaterowi. Film ukazuje także głębokie i filozoficzne spojrzenie na XX wiek z perspektywy tej wyjątkowej rodziny.



Wideo My Father And Me - Clip

Wartym odnotowania jest również fakt, że Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie przygotowuje obecnie obszerną wystawę fotografii Maurice Broomfielda, która zostanie udostępniona publiczności w październiku 2020 roku.

Kolejnym hitem jubileuszowej edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego będzie z pewnością najnowszy film Mehrdada Oskouei, jednego najwybitniejszych irańskich dokumentalistów. Reżyser odwiedził Kraków dwukrotnie. W 2005 roku jego film “The Other Side Of Burka" otrzymał Grand Prix - Złotego Smoka w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych. W ubiegłym roku reżyser, wziął udział w Festiwalu w roli przewodniczącego jury. Tym razem jego najnowszy film, “Sunless Shadows", który otworzył tegoroczną edycję jednego z najważniejszych światowych festiwali filmowych - IDFA w Amsterdamie, zawalczy o statuetkę Złotego Rogu wśród najlepszych dokumentów z całego świata.

“Sunless Shadows" to wstrząsająca opowieść o młodych morderczyniach odbywających karę w irańskim więzieniu za zamordowanie ojca, męża lub innego członka rodziny. Niezwykła więź między reżyserem i jego bohaterkami często prowadzi do intymnych wyznań przed kamerą, dotykających motywów popełnionych zbrodni, a także bolesnych konsekwencji. Kamera obserwuje szczere rozmowy ale również zabawne interakcje osadzonych dziewczyn, których więzienna rzeczywistość momentami zdaje się nie różnić od życia zwykłych nastolatek. Wydaje się także, że mury zakładu karnego i hermetyczne towarzystwo innych kobiet stanowią swoiste schronienie przed społeczeństwem agresywnie zdominowanym przez mężczyzn.

Wideo IDFA 2019 | Trailer | Sunless Shadows

Trwa intensywny okres selekcyjny, a pełną listę filmów, które zobaczymy obok “My Father and Me" i “Sunless Shadows" w międzynarodowym konkursie filmów dokumentalnych poznamy w marcu 2020 roku. Zakwalifikowane filmy powalczą o statuetki Złotego i Srebrnych Rogów, a także zyskają szansę na Oscara oraz nagrodę EFA. Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.

60. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 31 maja - 7 czerwca 2020.