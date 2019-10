Znamy nominacje do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 2019

Poznaliśmy piątkę młodych polskich aktorów, którzy zostali nominowani do tegorocznej Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. Są niespodzianki?

Szanse na statuetkę mają m.in. Bartosz Bielenia i Eliza Rycembel / Jacek Kurnikowski / AKPA

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego, przyznawana od 1969 r., jest wyróżnieniem dla młodych aktorów odznaczających się wybitną indywidualnością. Jej laureatami mogą zostać artyści, którzy nie skończyli 35 lat i wyróżnili się zagranymi w ostatnim roku rolami. Listę kandydatów do nominacji wskazuje Zarząd Fundacji "Kino". Wybór nominowanych jest zadaniem Kapituły Nagrody, w skład której wchodzą m.in. prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski, reżyserzy Krzysztof Zanussi i Agnieszka Holland, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie Jan Englert, aktorki Krystyna Janda, Maja Komorowska i Maja Ostaszewska oraz krytyczka filmowa Bożena Janicka.

Wśród nominowanych do nagrody za 2019 r. znalazł się Bartosz Bielenia (ur. 1992 r.), doceniony za rolę w filmie "Boże Ciało" Jana Komasy. Aktor zagrał w nim dwudziestoletniego Daniela, który po wyjściu z zakładu poprawczego zostaje omyłkowo wzięty za księdza i, konsekwentnie go udając, zaczyna sprawować posługę kapłańską w niewielkiej parafii. Kreacja ta przyniosła mu m.in. nagrodę dla najlepszego aktora na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago, Nagrodę Onetu "Odkrycie festiwalu" i Kryształową Gwiazdę Elle na festiwalu w Gdyni. Bielenia jest ponadto laureatem m.in. nagrody w kategorii odkrycie aktorskie na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" oraz Wyróżnienia Specjalnego dla aktora w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego "Off Camera" w Krakowie (2016 r.).

Szansę na Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego ma także Maria Dębska (ur. 1991 r.) dzięki roli w filmie "Zabawa zabawa" Kingi Dębskiej. Wcześniej aktorkę można było oglądać m.in. w filmach "Moje córki krowy" Kingi Dębskiej (2015 r.), "Cicha noc" Piotra Domalewskiego (2017 r.) oraz serialach "Barwy szczęścia" (2014-2017), "Wojenne dziewczyny" (2017-2019) i "W rytmie serca" (2017-2019).

Kapituła nagrody dostrzegła również Sebastiana Fabijańskiego (ur. 1987 r.), który w "Mowie ptaków" Xawerego Żuławskiego stworzył kreację wyrzuconego z pracy polonisty Mariana. W poprzednich latach aktor zagrał m.in. w filmach "Pod mocnym aniołem" Wojciecha Smarzowskiego, "Kamerdyner" Filipa Bajona i "Kobiety mafii" Patryka Vegi. Fabijański jest m.in. laureatem nagrody przyznanej w 2014 r. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za debiut aktorski w "Jezioraku" Michała Otłowskiego i "Mieście 44" Jana Komasy. Role te przyniosły mu także Tarnowską Nagrodę Filmową.

W finałowej piątce znalazła się również Eliza Rycembel (1992 r.), nominowana za rolę w "Ninie" Olgi Chajdas. Aktorkę można było oglądać także m.in. w filmach "Obietnica" Anny Kazejak(2014 r.), "Ciemno, prawie noc" Borysa Lankosza i "Piłsudski" Michała Rosy, a także serialach "Belfer 2" (2017 r.) i "Odwróceni. Ojcowie i córki" (2019 r.). We wrześniu br. podczas festiwalu w Gdyni otrzymała Złote Lwy w kategorii drugoplanowa rola kobieca za rolę w "Bożym Ciele" Jana Komasy.

Na liście nominowanych nie zabrakło Piotra Żurawskiego (ur. 1985 r.), dostrzeżonego za rolę w filmie "Interior" Marka Lechkiego. W przeszłości aktor był już nominowany do Nagrody im. Cybulskiego za kreację w "Kamperze" Łukasza Grzegorzka (2017 r.). Na swoim koncie ma także m.in. nominację do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego za rolę w "Marcelu" Marcina Mikulskiego(2019 r.). Na małym ekranie Żurawski pojawiał się w serialach "Czas honoru" (2008-2014), "Aż po sufit" (2015 r.) oraz "Chyłka. Zaginięcie" (2018 r.).

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego jest przyznawana od 1969 r. Jej pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski. W latach 1969-95 nagrodę przyznawało pismo "Ekran". W 2005 r., po 10 latach przerwy, przejęła ją Fundacja Kino. Dotychczasowymi laureatami wyróżnienia byli m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Olgierd Łukaszewicz, Marek Kondrat, Krzysztof Majchrzak, Zbigniew Zamachowski, Artur Żmijewski, Dorota Segda, Marcin Dorociński, Kinga Preis, Maciej Stuhr, Magdalena Popławska, Agnieszka Żulewska oraz Marta Nieradkiewicz. W czwartek 7 listopada o godz. 11 w Empiku Junior w Warszawie odbędzie się spotkanie z nominowanymi, podczas którego ogłoszeni zostaną laureaci Nagród Specjalnych przyznanych z okazji 50-lecia wyróżnienia.

Zwycięzcę Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego poznamy we wtorek, 3 grudnia, podczas gali, która odbędzie się w stołecznym kinie Elektronik.