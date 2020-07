Znamy datę Złotych Globów 2021

28 lutego 2021 roku odbędzie się 78. ceremonia rozdania Złotych Globów. Poprowadzą ją Tina Fey i Amy Poehler. Zwykle Złote Globy rozdawane były na początku stycznia każdego roku, ale z powodu niepewności związanej z przebiegiem pandemii COVID-19, podjęta została decyzja o przełożeniu tej imprezy o prawie dwa miesiące.

Kto będzie cieszył się z tych statuetek 28 lutego 2021? /George Pimentel/WireImage /Getty Images

Nie wiadomo, czy ceremonia odbędzie się z udziałem aktorów oraz w jaki sposób twórcy filmowi będą w stanie promować swoje filmy, by zwiększyć ich szansę na zdobycie Złotych Globów. Do tej pory mogli to robić na konferencjach prasowych z udziałem członków Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. To oni decydują o ostatecznych nagrodach. W składzie 90-osobowej grupy dziennikarzy z całego świata jest jedna przedstawicielka Polski - Yola Czaderska-Hayek.



W przeciwieństwie do poprzednich lat, z powodu pandemii COVID-19 po raz pierwszy w historii do ubiegania się o Złote Globy będą dopuszczane filmy, których premiera miała miejsce w roku rozdania nagród. Zakwalifikowane zostaną więc filmy, które zadebiutowały od 1 stycznia 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. Podobne kryterium dopuszczalności zostało zastosowane w przypadku Oscarów. Ceremonia rozdania nagród Akademii została zaplanowana na 25 kwietnia 2021 roku.

O Złote Globy i Oscary będą mogły ubiegać się również filmy, które zadebiutowały na serwisach streamingowych, ale pod warunkiem, że miały zaplanowaną premierę kinową, jednak z powodu pandemii nie mogła się ona odbyć.

Choć prawo do ubiegania się o Złote Globy będą miały produkcje filmowe i telewizyjne debiutujące do 28 lutego włącznie, to termin zgłaszania tytułów mija 30 listopada tego roku.