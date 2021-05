Znamy datę premiery nowego filmu Roberta Eggersa

Nakręcił do tej pory zaledwie dwa filmy, ale każdy jego kolejny projekt traktowany jest jako wydarzenie. Robert Eggers, reżyser filmów "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" oraz "Lighthouse" już jakiś czas temu ukończył zdjęcia do nowej produkcji zatytułowanej "The Northman". Właśnie ogłoszono, że ta opowieść o Wikingach zadebiutuje w kinach 8 kwietnia 2022 roku.

W przypadku filmu "The Northman" uwagę zwraca nie tylko nazwisko reżysera, ale i obsada. A ta jest gwiazdorska. W filmie wystąpili Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Claes Bang oraz Bjork. Praca nad filmem przebiegła w trudnych warunkach nie tylko dlatego, że jego reżyser znany jest z dbałości o wszelkie detale, ale przede wszystkim z powodu pandemii COVID-19.



"Kiedy jechałam do Belfastu, żeby kręcić film 'The Northman', naprawdę się bałam. Znajomi mi powtarzali, że jak tam pojadę, to zarażę się COVID-em. Bałam się więc tego, ale zarazem było we mnie poczucie obowiązku oraz tego, że właśnie tak powinnam się zachować. Jestem kreatywną osobą, która wywiązuje się ze zobowiązań, ale też dba o swoje bezpieczeństwo jak tylko się da. Pojawiłam się na miejscu, zobaczyłam, że jesteśmy bezpieczni i powiedziałam: 'No to do roboty!'" - wspominała Nicole Kidman w wywiadzie dla portalu "Variety".

Bohaterem filmu "The Northman", którego akcja umiejscowiona jest w X wieku na Islandii, jest nordycki książę Amleth (w tej roli Skarsgard), którego ojciec zostaje zamordowany. Amleth wyrusza więc w niebezpieczną misję, której celem jest zemsta na osobach, które są winne śmierci jego ojca.

Dla występującej w filmie Eggersa słynnej wokalistki Bjork będzie to pierwsza rola filmowa od czasu 2005 roku. W filmie wcieli się w intrygującą postać opisywaną jako słowiańska wiedźma. Ethan Hawke wcieli się w postać króla Horwendila, a Kidman zagra jego żonę, królową Gudrun.

"To niewiarygodny film. Widziałem jego zmontowany czterominutowy fragment i byłem oszołomiony. Połączenie wyobraźni Eggersa z folklorem wikingów... Jezu, człowieku! Alexander Skarsgard wygląda w tym filmie jak bestia. Jest tu scena, w której pokonuje przeciwnika, pochyla się nad nim i zębami wygryza mu gardło. Krzyczy potem prosto w niebo, zrywa ubranie, a ty myślisz, że to wcale nie jest żaden kulturysta, tylko prawdziwy, poważny aktor" - zachwycał się wcześniej efektami pracy Eggersa występujący w filmie "The Northman" Ralph Ineson w wywiadzie dla portalu "NME".