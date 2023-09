"Znachor" był wyświetlany na pokazie specjalnym w rodzinnym mieście Leszka Lichoty - Wałbrzychu. Dla Anny Szymańczyk pokaz w Lidzbarku Warmińskim był szczególnie wzruszający. Aktorka pochodząca z tego regionu Polski w kinie spotkała się ze swoją mamą, rodziną i przyjaciółmi. W spotkaniach prowadzonymi przez Kingę Burzyńską i Odetę Moro widzowie mogli porozmawiać z obsadą i twórcami filmu, którzy przez sześć dni przemierzali Polskę i odwiedzali lokalne kina.

"Znachor": Leszek Lichota o największym wyzwaniu na planie

W głównego bohatera adaptacji powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza wciela się Leszek Lichota. Aktor tak wypowiada się o swojej postaci: "Na pewno pomogło mi to, że jestem ojcem, bo to jest historia ojca, który utracił ukochaną córkę. Zmierzenie się z czymś, tak lubianym przez ludzi, czymś nienaruszalnym, było dla mnie wyzwaniem, które wziąłem na klatę. Potraktowałem to jak wyzwanie, mając jednocześnie poczucie, że jestem otoczony najlepszymi ludźmi, którzy będą ze mną szli w tę historię. Najtrudniejsze było odkleić się od poprzednich adaptacji i zrezygnować z aktorskiego ego. Wyciszyć się, odnaleźć wewnętrzną harmonię i znaleźć w sobie spokój. Kiedy już się z tym oswoiłem, wejście w buty znachora było dla mnie czysta przyjemnością".

"Znachor": Anna Szymańczyk o Zośce

Anna Szymańczyk, którą gra Zoskę, dzieli się z kolei swoimi przemyśleniami na temat scenariusza: : "Po przeczytaniu scenariusza, poczułam Zośkę całą sobą i bardzo chciałam ją zagrać. Ewa Brodzka reżyser castingu miała nosa i do mnie i do moich partnerów, bo pamiętajmy, że film to nie monodram. Mam wspaniałych partnerów - Leszka Lichotę, który jest otwarty na propozycje i ciekawym drugiego człowieka. Marysia Kowalska jest absolutnie cudowną, wrażliwą, delikatna i jednocześnie charyzmatyczną dziewczyną. Ignacy Liss, ekranowy hrabia Czyński, jest wspaniałym młodym człowiekiem. Każdy z nas jest blisko swojej postaci, wybiera własne cechy i obdarza nimi bohatera".

"Znachor": O czym opowiada film?

Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę. Na podstawie kultowej powieści "Znachor" Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

W postać Marysi, córki prof. Wilczura, wcieli się Maria Kowalska, z kolei właścicielkę młyna Zośkę zagra Anna Szymańczyk. W roli hrabiego Czyńskiego zobaczymy Ignacego Lissa, a jego rodziców zagrają Izabela Kuna i Mikołaj Grabowski. Ponadto w filmie wystąpią również m.in. Mirosław Haniszewski, Łukasz Szczepanowski, Paweł Tomaszewski, Małgorzata Mikołajczak i Artur Barciś.

