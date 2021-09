Zmarł Wiesław Gołas. Agata Młynarska wspomina, jak powstała jego słynna piosenka

W piosence tej Gołas wcielał się w rolę typowego Polaka, który w tygodniu jest "cichy jak ta ćma" i "szary jak ten dym", ale w sobotę, "nim pierwsza seta zaszumi w głowie" budzi się w nim werwa. Agata Młynarska, wspominając dziś aktora w mediach społecznościowych, napisała o nim jako o jednym z wielkich, którzy "byli w naszych domach zawsze".



Wiesław Gołas nie żyje

W domu jej rodziców bywał dosłownie. "Nikt tak jak ON nie zaśpiewał 'W Polskę idziemy'. Tata poprosił Wiesia, żeby zrobił kilka min, a on do nich dopisze słowa i tak właśnie powstała ta piosenka - wyjawiła Agata Młynarska.

Dodała, że "Gołas i Młynarski byli nierozłącznym i genialnym duetem scenicznym". Ona miała szczęście, mogąc przez dziurkę od klucza patrzeć, jak pracują "a potem wcinać z nimi "kotlet schabowy, panierowany" (nawiązanie do tekstu piosenki - przyp. red.) zrobiony przez Mamę".

"Kobusz, Pokora, Michnikowski, Kwiatkowska, Kobiela, Dudek, Kociniak, Dymszówna, Kowalewski, Gołas i Tata. Już ich nie ma. Pusto bezdennie. Smutno strasznie" - podsumowała Młynarska.

Wiesław Gołas w 2008 roku przeszedł zawał serca. W październiku ubiegłego roku - udar mózgu. Niecały tydzień temu doznał drugiego wylewu. Dokładnie za miesiąc, 9 października, obchodziłby 91. urodziny.

