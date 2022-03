Złoty Rolex Michaela Caine’a został sprzedany za rekordową cenę

Osobiste rzeczy, które słynny aktor wystawił na aukcję, przyniosły dochód w wysokości ok. 1,1 miliona dolarów. Najcenniejszy okazał się zegarek marki Rolex. Wylicytowano go za 166 500 dol., czyli ok. 746 tys. zł.

Rolex Michaela Caine'a zmienił właściciela /John Phillips /Getty Images