12-letnia Ryan Kiera Armstrong otrzymała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki za rolę w filmie "Podpalaczka" . O mało zaszczytną statuetkę miała rywalizować z: Bryce Dallas Howard ("Jurassic Park: Dominion"), Diane Keaton "Mack & Rita"), Kayą Scodelario ("The King’s Daughter" i Alicią Silverstone ("The Requin").

12-latka z nominacją do Złotych Malin? "Odrażające"

Nominowanie 12-latki do nagród dla najgorszych produkcji spotkało sie jednak z wieloma głosami krytyki.

Były aktor dziecięcy Devon Sawa nie przebierał w słowach. "Za Złotymi Malinami stoją bezduszni ludzie. Nominować 12-latkę? Pie... ich" - napisał na Twitterze (po czym usunąć wpis).

Nie najlepszego zdania o twórcach Złotych Malin był także 11-letni Julian Hilliard, którego mogliśmy oglądać w serialu "WandaVision" i filmie "Doktor Strange i multiwersum obłędu". "Złote Maliny są od zawsze małoduszne i pozbawione klasy, ale nominowanie dziecka jest zwyczajnie odrażające i niedobre" - napisał aktor, sugerując, że takie "wyróżnienie" może odbić się na zdrowiu psychicznym Armstrong. "Poprawcie się" - zaapelował Hilliard.