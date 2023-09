"Zimna wojna" trafi do teatru. W głównej roli gwiazda "Wiedźmina"

"Zimna wojna": Najbardziej osobisty film Pawła Pawlikowskiego

"Zimna wojna" to film o miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale też nie potrafią być razem. Obraz, nominowany do Oscara w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny", został wcześniej doceniony także m.in. w Cannes za reżyserię oraz pięcioma nagrodami EFA. Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. i 60. ub. wieku m.in. w Polsce, Jugosławii i Francji.

Głównymi bohaterami filmu są Zula ( Joanna Kulig ) i Wiktor ( Tomasz Kot ), młoda dziewczyna szukająca szczęścia w powstającym zespole Mazurek (bliskim polskiemu Mazowszu) i dojrzały mężczyzna, pianista, jej instruktor. W "Zimnej wojnie", której scenariusz napisali Pawlikowski i świętej pamięci Janusz Głowacki, występują też m.in. Agata Kulesza, Borys Szyc i Adam Woronowicz.



Produkcja określana jest m.in. jako najbardziej osobiste dzieło Pawła Pawlikowskiego lub jego wyraźnie polski, a jednocześnie najbardziej uniwersalny film. Reżyser, który wyjechał z Polski, gdy miał 10 lat, zadedykował nowy obraz swoim rodzicom. Główni bohaterowie - Zula i Wiktor - noszą ich imiona.

"Zimna wojna": Film trafi na deski teatru

Zdjęcie "Zimna wojna" / Łukasz Bąk / materiały prasowe

Film zdobył uznanie widzów i krytyków z całego świata. Otrzymał wiele nagród oraz nominacji, w tym do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Chociaż statuetka ostatecznie trafiła do "Romy", to film Pawła Pawlikowskiego również odniósł wielki sukces. Film trafił m.in. na listę ogłosił listę 50. najlepszych produkcji 2018 roku portalu Indiewire. "Zimna wojna" uplasowała się na piątym miejscu.

Od premiery filmu mięło już pięć lat, a nadal jest o nim głośno. Jak informuje portal Onet, "Zimna wojna" trafi na deski jednego z londyńskich teatrów. Sztuka zostanie wystawiona w Teatrze Almeida. Za jej adaptację odpowiada Conor McPherson. W głównej roli wystąpi Anya Chalotra, czyli Yennefer z netflixowego "Wiedźmina".