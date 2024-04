Zendaya na czele amerykańskiego box-offisu. Sukces czy porażka?

"Challengers" wszedł w piątek do 3477 amerykańskich kin i zarobił przez weekend 15 milionów dolarów. Nie jest to do końca satysfakcjonujący wynik, ponieważ film kosztował 55 milionów dolarów. Władze Amazon MGM Studios są jednak pewne, że nowe dzieło Luki Guadagnino osiągnie sukces, gdy pojawi się na platformie Prime Video. Natomiast ewentualny sukces "Challengers" w kinach pomoże w reklamowaniu premiery na streamingu.

Reklama

Na drugim miejscu znalazł się "Unsung Hero", dramat biograficzny opowiadający o zespole For King & Country, śpiewającym chrześcijańskiego rocka. Kosztujący zaledwie 6 milionów dolarów film zarobił 7,8 miliona.

Wideo "Challengers" [trailer]

Na trzecim miejscu uplasował się blockbuster "Godzilla i Kong: Nowe imperium" z 7,2 miliona dolarów. Tym samym najnowsza produkcja o starciu wielkich potworów zarobiła w Stanach Zjednoczonych 181,7 miliona dolarów.

Czwarte miejsce zajął dramat "Civil War" z 7 milionami dolarów. Piąte przypadło horrorowi "Abigail" (5,2 miliona).

Amerykański box-office: Spory spadek względem zeszłego roku

Łączne przychody z tego weekendu są mniejsze niż rok temu o niemal 35%. W 2023 roku w tym czasie wciąż królowała animacja "Super Mario Bros. Film", która w swoim czwartym tygodniu wyświetlania zarobiła 40 milionów dolarów.

W następnych tygodniach przewidywany jest wzrost sprzedaży biletów. Wszystko za sprawą nadchodzących premier. W pierwszy weekend maja do kin wejdzie "Kaskader" z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt. 10 maja zadebiutuje "Królestwo planety małp". Miesiąc zamknie "Furiosa: Saga Mad Max".