Doniesienia o kłopotach w związku Natalie Portman i Benjamina Millepieda pojawiły się już w zeszłym roku. Choć gwiazdorska para zdecydowała się wówczas ponoć na separację, wydawało się, że kryzys został zażegnany. Aż do teraz. Na początku czerwca świat obiegła informacja o romansie męża 41-letniej aktorki. Millepied, francuski tancerz baletowy i choreograf, którego hollywoodzka gwiazda poznała na planie "Czarnego łabędzia", został sfotografowany podczas kolacji z tajemniczą blondynką. Para wymieniała czułości, sprawiając wrażenie zakochanych. Wkrótce potem okazało się, że kochanką artysty jest 25-letnia aktywistka klimatyczna Camille Étienne.

Benjamin Millepied zdradził Natalie Portman. Czy uratuje małżeństwo?

Znajomy Portman zdradził w rozmowie z "Page Six", że para usiłuje przepracować małżeńskie problemy. "Nie rozstali się. Ben robi wszystko, co w jego mocy, aby Natalie mu wybaczyła. Bardzo zależy mu na rodzinie. Wie, że popełnił ogromny błąd. Natalie bardzo dba o prywatność, więc nie będzie tego omawiać publicznie. Jej największym priorytetem jest zapewnienie ochrony ich dzieciom" - ujawnił informator serwisu. Portman i Millepied stanęli na ślubnym kobiercu w 2012 roku. Ceremonia odbyła się w malowniczym regionie Big Sur w Kalifornii. Rok wcześniej para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, synka Alepha. Sześć lat temu urodziła im się kolejna pociecha - tym razem córka, której dali na imię Amalia.

Natalie Portman sama na czerwonym dywanie w Cannes

Spekulacje na temat kolejnego kryzysu w związku Portman i jej męża pojawiły się pod koniec maja. Uwagę odbiorców zwróciło to, że podczas festiwalu w Cannes gwiazda pozowała na czerwonym dywanie sama. Portman udała się na Lazurowe Wybrzeże, by wziąć udział w premierowym pokazie swojego najnowszego filmu. W dramacie "May December" laureatka Oscara wcieliła się w hollywoodzką aktorkę, która przygotowuje się do niezwykle wymagającej roli. Ma ona sportretować kobietę, która przed laty wywołała skandal na krajową skalę, wikłając się w romans z 13-letnim kolegą syna. U boku Portman wystąpili Julianne Moore i Charles Melton. Tytuł ma trafić do katalogu Netflixa.

