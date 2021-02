Zdjęcia do trzeciej części „Fantastycznych zwierząt” wstrzymane przez COVID-19

Kolejne problemy stanęły przed twórcami trzeciej części filmu „Fantastyczne zwierzęta”. Zdjęcia do tej produkcji opartej na twórczości J. K. Rowling zostały przerwane z powodu wykrycia koronawirusa u jednego z członków ekipy filmowej. Wcześniej producenci podjęli decyzję o usunięciu z obsady Johnny’ego Deppa z powodu kontrowersji związanych z jego życiem prywatnym. Zastąpił go Mads Mikkelsen.

Kadr z filmu "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" /materiały prasowe

O przerwaniu trwających w brytyjskim studio Leavesden prac poinformowała telewizja RTE. Przyczyną jest fakt, że badanie jednego z członków ekipy na obecność koronawirusa przyniosło wynik pozytywny. Potwierdził to rzecznik produkującego film o roboczym tytule "Fantastyczne zwierzęta 3" studia Warner Bros. "Diagnoza została potwierdzona w wyniku obowiązkowych i trwających na bieżąco testów wszystkich osób biorących udział w produkcji filmu. Zarażony członek ekipy przebywa obecnie w izolacji. Z powodu zachowania środków bezpieczeństwa wstrzymano produkcję 'Fantastycznych zwierząt 3'. Wrócimy na plan po upływie terminu wymaganego przez wytyczne związane z COVID-19" - czytamy w oświadczeniu rzecznika.

Nie są to pierwsze kłopoty, jakie stanęły przed twórcami filmu. Szerokim echem odbił się proces wytoczony przez Johnny’ego Deppa brytyjskiemu tabloidowi "The Sun". Aktor nie zdołał jednak udowodnić przed sądem, że nie stosował przemocy fizycznej i psychicznej wobec swojej byłej żony Amber Heard. W efekcie Depp, który w filmie "Fantastyczne zwierzęta 3" miał wrócić do roli mrocznego czarodzieja Gellerta Grindelwalda, został "poproszony" o rezygnację z udziału w filmie. Wielu fanom aktora, którzy wierzą w jego niewinność, nie spodobała się taka decyzja studia Warnera. Oficjalne konta studia na serwisach społecznościowych stale zasypywane są komentarzami domagającymi się przywrócenia Deppa do roli Grindelwalda.



W efekcie tych utrudnień zaplanowana na listopad tego roku premiera "Fantastycznych zwierząt 3" została już przełożona na lato 2022 roku. Katherine Waterston, która gra w tym filmie rolę Tiny Goldstein, zapewnia, że jest na co czekać, bo na fanów czeka wiele "niespodzianek".