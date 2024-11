Zaskoczył fanów publicznym wystąpieniem. Co dzieje się z aktorem?

87-letni Morgan Freeman wciąż jest aktywny zawodowo

Pomimo ograniczonej liczby publicznych wystąpień, Freeman nie zwalnia tempa zawodowego. W 2024 roku zobaczymy go w dwóch nowych produkcjach: "My Dead Friend Zoe" oraz "Gunner". W przyszłym roku powróci również do roli Arthura Tresslera w trzeciej części popularnej serii "Iluzja". Zdjęcia do filmu zakończyły się niedawno, a premierę zaplanowano na 14 listopada 2025 roku.

Podczas Mundialu 2022 roku w Katarze wystąpił na ceremonii otwarcia. Publiczność zapamiętała jego głębokie słowa.

"Piłka nożna obejmuje cały świat, jednoczy narody w miłości do pięknej gry. Co łączy narody, łączy społeczności. Istnieje wspólny wątek nadziei, radości i szacunku. Gromadzimy się tu jako jedno plemię, a Ziemia jest naszym wspólnym namiotem" - mówił wtedy Freeman.

