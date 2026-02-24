Przystojny aktor pochodzi z Grecji

24 lutego 2026 roku Billy Zane, utalentowany aktorproducent filmowy i reżyser, kończy 60 lat. Swoją niebanalną urodę zawdzięcza greckim korzeniom. Jego rodzice, którzy również byli zawodowymi aktorami, zdecydowali się zmienić oryginalne nazwisko "Zanekos" na "Zane".

Zadebiutował w roli bandyty Matcha w kultowej już komedii przygodowej sci-fi Roberta Zemeckisa "Powrót do przyszłości" (1985). Później pojawił się też w jej sequelu z 1989 roku. W tym samym roku oglądaliśmy go w thrillerze "Martwa cisza", a potem zdobył angaż w niezwykle popularnym serialu ABC "Miasteczko Twin Peaks" (1990-91).

W kolejnych latach z sukcesem grywał w kasowych produkcjach. Widzowie mogli podziwiać jego występy w "Orlando", "Snajperze", "Tombstone" czy "Fantomie". To w 1997 roku trafił na plan jednego z najbardziej znanych filmów w historii kina. Mowa oczywiście o "Titanicu".

"Titanic" był dla niego początkiem... kariery malarskiej

W megaprodukcji Jamesa Camerona, Billy Zane wcielił się w narzeczonego Rose (Kate Winslet), Caledona "Cala" Hockleya, który w tej opowieści gra rolę czarnego charakteru. Ten porywczy bogacz nie mógł znieść, że Rose zakochała się w ubogim artyście-malarzu, Jacku Dawsonie. Przewrotnie w prawdziwym życiu Zane miał wiele z Jacka (Leonardo DiCaprio).

"TItanic" Image Capital Pictures Agencja FORUM

W rozmowie z serwisem "Vulture" aktor wspomina, że zdjęcia do "Titanicu" odbywały się w Meksyku i trwały aż siedem miesięcy. Z czasem aktor postanowił wolny czas spożytkować na zabawy przy sztalugach. "Były dni, kiedy nie pracowałem na planie. Wtedy zamieniłem garaż w studio i zaczynałem malować w duchu ekspresjonizmu abstrakcyjnego, improwizując. Robiłem to tylko dla przyjemności" - opowiadał Zane.

Metody malarskie, które wtedy wypracował, służą mu do dziś. Jeśli tylko wyjeżdża gdzieś na plan zdjęciowy, organizuje sobie prowizoryczną pracownię, a w niej zawsze korzysta z lokalnych materiałów. Swoje obrazy prezentował na wystawach w Los Angeles, Miami, Londynie, Budapeszcie, Mediolanie i Salonikach.

Jego kariera nie skończyła się na "Titanicu"

W animowanym filmie familijnym "Pocahontas 2: Podróż do Nowego Świata" (1998) podstawił głos rolnika Johna Rolfe, a niedługo później oglądaliśmy go w serialu ABC "Kleopatra". W 2001 roku aktor dołączył do obsady abstrakcyjnego "Zoolandera".

Przez kolejne lata z sukcesem występował w mniej lub bardziej znanych tytułach. Warto wspomnieć o jego angażach w "Czarodziejkach", "Miłości i tańcu", "Magic Manie", "Lovemakers", "Dwóch Jackach", "Wzgardzonej", "Zoolanderze 2", "Samsonie" i "Ostatnim starciu". W 2024 roku zadebiutował film "Waltzing With Brando", w którym gwiazdor wcielił się w legendę kinematografii - Marlona Brando. Produkcja oparta na wspomnieniach Bernarda Judge'a opowiada o mniej znanym epizodzie z życia aktora.

"Waltzing With Brando" przedstawia historię Brando w okresie, gdy przygotowywał się do ról w "Ojcu chrzestnym" i "Ostatnim tangu w Paryżu". Film, wyreżyserowany i napisany przez Billa Fishmana ("Tapeheads", "Car 54", "My Dinner with Jimi"), skupia się zatem na latach 1969-1974.

Billy Zane jako Marlon Brando MEGA Agencja FORUM

Liczne romanse hollywoodzkiego gwiazdora

2 kwietnia 1989 ożenił się z aktorką Lisą Collins, z którą grał m.in. w komedii "Ahoj dziewczyny", thrillerze "Martwa cisza" czy westernie "Tombstone". Niestety ich związek nie przetrwał i para 6 lat później rozwiodła się.

W latach 1999-2001 związał się z chilijską aktorką Leonor Varelą, z którą zagrał w "Kleopatrze". Później umawiał się z modelkami: Brytyjską Kelly Brook i Chorwatką Jasminą Hdaghę i Amerykanką Candice Neil. Z tą ostatnią doczekał się dwóch córek: Eve Katariny i Gii.

