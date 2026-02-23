Prequel kultowej polskiej komedii był hitem w kinach. Będzie też na VOD?

"Sami swoi. Początek" to barwni bohaterowie, ikoniczne dialogi i konflikt o miedzę - wszystko to, co wyróżniało oryginalną filmową trylogię Sylwestra Chęcińskiego wraca tu w nowej odsłonie.

Reżyser Artur Żmijewski podjął próbę pokazania genezy sporu zwaśnionych rodzin. Czerpiąc z powieści "Każdy żyje jak umie" Andrzeja Mularczyka (scenarzysty m.in. takich produkcji, jak "Dom" czy "Wyjście awaryjne"), przenosi widza w czasy młodości Kargula i Pawlaka na długo przed ich osiedleniem się na Ziemiach Odzyskanych. Choć "Sami swoi. Początek" jest komedią, dotyka również poważnych tematów.

W głównych rolach wystąpili Adam Bobik i Karol Dziuba (jako Kazimierz Pawlak i Władysław Kargul). Partnerowali im: Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka i Anna Dymna, legendarna polska aktorka, znana m.in. z drugiej i trzeciej części oryginalnej trylogii.

Film będzie dostępny w serwisie streamingowym Telewizji Polskiej od 24 lutego jako produkcja premium - odpłatnie, w modelu TVOD.