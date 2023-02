"Zadra" to film, jakiego w naszym kraju jeszcze nie było. Opowiada on historię utalentowanej dziewczyny z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie. Choć tytułowa Zadra sprawia wrażenie niepozornej, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę, dzięki którym może porwać tłumy. Jednak w środowisku pełnym testosteronu ciężko o miejsce dla takich, jak ona. Dziewczyna walczy o marzenia, ale przede wszystkim o lepsze jutro dla swojej rodziny.

Jej życie diametralnie zmienia się, kiedy poznaje Motyla - najbardziej rozchwytywanego rapera w kraju. Zadra zostaje jego hypemanką, przechodzi spektakularną metamorfozę, tworzy zupełnie inną muzykę, a do tego... zaczyna czuć do niego pociąg. Czy będzie z tego głębsze uczucie? Co wyjdzie z tej znajomości? O tym przekonają się wszyscy, którzy wybiorą się do kin na "Zadrę". Premiera filmu już 10 marca.



Magdalena Wieczorek i Jakub Gierszał rapują

W tytułowej roli zobaczymy Magdalenę Wieczorek , w Motyla zaś wcielił się Jakub Gierszał . Aktorzy na wielkim ekranie nie tylko grają, ale też... rapują. Wspólnie wykonali numer "Sen", który opowiada o pełnej namiętności relacji łączącej ich filmowych bohaterów. Tekst do tego utworu napisali wspólnie z Michałem "Żyto" Żytniakiem - artystą, który nagrywał dla wytwórni Asfalt Records oraz Prosto. Muzykę do niego - jak i do pozostałych kawałków, które usłyszmy w "Zadrze" - stworzył producent 1988, czyli Przemysław Jankowiak - współtwórca kultowego zespołu Syny, znany również ze współpracy z legendą polskiego rapu - Włodim. Jankowiak związany jest z wytwórnią Def Jam Recordings Poland.

"Chciałem sprawdzić się w takich sytuacjach, jak scena, śpiewanie i robienie muzy. Tym bardziej że Motyl jest raperem, który dużo śpiewa. Nie robię tego tak dobrze, jak chociażby Sobel, więc musieliśmy użyć więcej autotune’a, jednak zaśpiewać musiałem. Zależało mi też na tym, żeby poczuć tę sceniczną energię. Wiadomo, że trochę inaczej jest, gdy występujesz na żywo przed prawdziwą publicznością, ale i tak te sceny koncertów, które nagrywaliśmy, były dla mnie dużym przeżyciem" - podkreśla Jakub Gierszał, który wcielił się w filmie w Motyla.



"Zadrę" w reżyserii Grzegorza Mołdy wyprodukowało TFP na zlecenie Telewizji Polsat, Cyfrowego Polsatu oraz Polkomtela. Za dystrybucję w kinach odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.



Film trafi do kin w całej Polsce 10 marca 2023.