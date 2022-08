"Zadra": Dziewczyna w świecie polskiego hip-hopu

Wiadomości

Do sieci trafił właśnie pierwszy plakat stworzony na potrzeby promocji filmu "Zadra" z debiutującą w głównej roli Magdaleną Wieczorek. Film o dziewczynie, która chce wybić się w hip-hopowym świecie zdominowanym przez mężczyzn, po raz pierwszy będzie mogła obejrzeć publiczność Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu. Z kolei do kin w całej Polsce produkcja trafi 6 stycznia.

Magdalena Wieczorek i Margaret na planie "Zadry" /Dawid Olczak /materiały prasowe