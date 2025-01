"Piękna złośnica" po latach wraca do kin! "Najbardziej zmysłowy film o malarstwie"

"Piękna złośnica" Jacquesa Rivette'a znowu w kinach

"Piękna złośnica" - film nagrodzony Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 1991 roku - uznawany jest za szczytowe osiągnięcie w twórczości Jacquesa Rivette’a. Francuski twórca, obok Jeana Luca Godarda i François Truffaut, jest jednym z pionierów francuskiej Nowej Fali.

Tuż po premierze pisano, że "Piękna złośnica" to "najbardziej zmysłowy film o malarstwie, jaki kiedykolwiek nakręcono".



Produkcja jest hołdem złożonym malarstwu w najczystszej formie. Film, który trwa niemal cztery godziny, "pozwala widzowi w pełni zanurzyć się w proces twórczy i relację między artystą i jego muzą".

Reklama

Zdjęcie Kadr z filmu "Piekna złośnica" / materiały prasowe

"Piękna złośnica": fabuła, obsada

Malarz Frenhofer mieszka z kochającą żoną we Francji, w słonecznej posiadłości w regionie Langwedocja-Roussillon. Wydaje się, że jego życie jest spokojne i szczęśliwe. Kiedy jednak poznaje piękną, intrygującą Marianne, postanawia wrócić do malowania obrazu porzuconego przed laty. Długie sesje z modelką zmieniają się w psychologiczny pojedynek dwóch silnych osobowości i zaczynają nadwyrężać małżeństwo artysty. Na oczach widzów rodzi się malarskie arcydzieło - za jaką cenę?

Główne role w filmie zagrali: Michel Piccoli , Jane Birkin i Emmanuelle Béart .



"Piękna złośnica" trafi do polskich kin w jakości 4K. Dystrybutorem tytułu jest Reset, znany z wprowadzania na duże ekrany takich klasyków, jak "Rozmowa" F. F. Coppoli, "Pod skórą" J. Glazera oraz "Nienawiści" M. Kassovitza.



W tych kinach można zobaczyć "Piękną złośnicę"

Film będzie wprowadzany do kin na specjalnych zasadach - po jednym pokazie na kino. "Chcemy, aby każdy pokaz stał się wydarzeniem, a nie jedynie częścią codziennego repertuaru. Tak wyjątkowy film wymaga, by go celebrować" - wyjaśnia Patryk Tomiczek, właściciel dystrybucji Reset.

CZECHOWICE-DZIEDZICE

23 marca - Kino Świt



CZĘSTOCHOWA

16 marca - Kino Studyjne OKF Iluzja



GDAŃSK

8 marca - Kino Kameralne Cafe

30 marca - Klub Żak



GDYNIA

9 marca - Gdyńskie Centrum Filmowe

KATOWICE

2 marca - Kino Światowid

16 marca - Kinoteatr Rialto

29 marca - Kino Kosmos

KRAKÓW

1 marca - Kino Agrafka

12 marca - Kino Mikro

22 marca - Kino Pod Baranami



ŁÓDŹ

2 marca - Kino NCKF

13 marca - Kino Kinematograf



OŚWIĘCIM

6 marca - Nasze Kino



POZNAŃ

23 marca - Kino Pałacowe



PRZEMYŚL

2 marca - Kino Centrum

RADOM

9 marca - Kino MCSW Elektrownia

RZESZÓW

7 marca - Kino za Rogiem Cafe



SZCZECIN

8 marca - Kino Zamek

15 marca - Kino Pionier 1907

TARNOWSKIE GÓRY

7 marca - Tarnogórskie Centrum Kultury

WARSZAWA

2 marca - Kinomuzeum w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

9 marca - Kinoteka

16 marca - Kino Muranów

WROCŁAW

16 marca - Kino Nowe Horyzonty