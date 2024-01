"Bracia ze stali": Zac Efron przeszedł wielką transformację do roli

Film " Bracia ze stali ", zainspirowany losami rodziny zawodowych zapaśników, opowie historię braci Von Erich. Zac Efron wcielił się we wrestlera Kevina Von Ericha.

Aktor ujawnił, że podczas przygotowań do roli musiał ćwiczyć kilka razy dziennie i zyskał prawie 10 kilogramów masy mięśniowej. W rozmowie z Variety powiedział: "To był jeden z głównych celów, a podczas przygotowań całe życie wymyka się spod kontroli. Konieczność bycia doskonałym… stała się obsesją".

Zdjęcie Zac Efron w filmie "Bracia ze stali" / A24 / Planet / Forum / Agencja FORUM

W tym samym wywiadzie Efron stwierdził: "Udało mi się połączyć oldschoolową kulturystykę z olimpijskim podnoszeniem ciężarów i osiągnąłem ten specyficzny wygląd profesjonalnych zapaśników".

Dodał, że fizyczna metamorfoza ciała pomogła mu lepiej wcielić się w postać. Dodatkowo zmieniła się także jego fryzura. Wszystkie te działania sprawiły, że w nowej roli trudno go rozpoznać.

Z kolei w rozmowie z The Hollywood Reporter przyznał, że on sam z trudem poznaje siebie na ekranie. "Nie byłem do siebie podobny, ale w najlepszy możliwy sposób. Na początku było to irytujące, ale udało nam się poskładać wszystko w całość".

W jego postać ekranowego brata - Kerry'ego Von Ericha - wcieli się gwiazdor serialu "The Bear" Jeremy Allen White . Aktor w rozmowie z "Esquire" opowiedział o przygotowaniach do roli. On również przeszedł niemałą metamorfozę, musiał przybrać sporo na wadze. "Próbujesz spożywać tyle, ile się da, lecz szczerze mówiąc, nie czujesz się z tym dobrze" - przyznał.

Trzeciego z braci - Davida - zagra znany z filmu "W trójkącie" Harris Dickinson. Obsadę uzupełniają: Lily James (żona Kevina - Pam), Holt McCallany (Fritz Von Erich) i Maura Tierney (Doris Von Erich). Za scenariusz i reżyserię obrazu odpowiada Sean Durkin ("Gniazdo", “Martha Marcy May Marlene").

Zdjęcie Zac Efron w filmie "Bracia ze stali" / A24 - Access Entertainment - Acc/Collection Christophel / East News

Zac Efron: Kariera

Zac Efron urodził się 18 października 1987 roku w San Luis Obispo (Kalifornia) w rodzinie żydowskich emigrantów pochodzących z Polski. Jego pradziadkami byli Nasko Reuben Efron i Dworja Kleszczewska, którzy urodzili się w Boćkach (woj. podlaskie).

Talent Efrona doceniono po raz pierwszy w 2006 roku, gdy za swoją rolę w pierwszej części "High School Musical" otrzymał statuetkę Teen Choice Award w kategorii "Najlepszy debiut telewizyjny".

Swą muskulaturę Efron miał okazję zaprezentować na ekranie także w filmie "Baywatch. Słoneczny patrol". "Zac jest nieprawdopodobnie przystojny, czarujący i zabawny" - Dwayne Johnson chwalił kolegę z planu. Efron wciela się w postać Matta Brody’ego, pływaka olimpijskiego z dwoma złotymi medalami na koncie, który marzy o dostaniu się do prestiżowego zespołu ratowników. Według bohatera Johnsona, aby dołączyć do "Słonecznego patrolu", potrzebny jest mu jednak odpowiedni trening.

Gwiazdor "High School Musical" w wywiadzie udzielonym magazynowi "Men’s Health" opowiedział o dramatycznych konsekwencjach żmudnych przygotowań do występu w filmie "Baywatch. Słoneczny patrol".

Aby osiągnąć pożądany efekt, musiał on stosować wyjątkowo restrykcyjną dietę i wykonywać katorżnicze treningi na siłowni. Do tego, ze względu na napięty harmonogram zdjęć, Efron notorycznie nie dosypiał. "Jadłem te same posiłki trzy razy dziennie i przetrenowywałem się. Spałem maksymalnie cztery godziny na dobę, bo wcześnie zaczynaliśmy kręcić. Zacząłem cierpieć na bezsenność i popadłem w dość silną depresję. Coś się we mnie wtedy wypaliło" - wyznał aktor.

Efron zrozumiał wówczas, że dążenie do perfekcyjnego wyglądu za wszelką cenę nie jest zdrowe. Jak zaznaczył, w przyszłości nie ma zamiaru angażować się w tak wyczerpujący proces przygotowań do roli. "Wygląd, który miałem w 'Słonecznym patrolu', nie jest naturalny. Musiałem brać silne leki moczopędne, co doprowadziło do skrajnego odwodnienia. Byłem nieszczęśliwy i ciągle zmęczony. Teraz wiem, że nie potrzebuję narażać organizmu na taki wysiłek. Wolę mieć kilka procent więcej tkanki tłuszczowej. Powrót do zdrowia - tak fizycznego, jak psychicznego - zajął mi naprawdę dużo czasu" - stwierdził gwiazdor.