"The Iron Claw": Jeremy Allen White jako Kerry Von Erich. Musiał przytyć do roli

Wiadomości

Jeremy Allen White po sukcesie serialu "The Bear", w którym wystąpił w roli głównej, może przebierać w propozycjach pracy. Aktora wkrótce zobaczymy na wielkim ekranie w filmie "The Iron Claw", który opowie historię rodziny Von Erich. White zdradził, że musiał zupełnie zmienić swoją dietę, by przytyć do roli.

Jeremy Allen White /Amy Sussman/WireImage /Getty Images