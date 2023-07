"Za duży na bajki": To był przebój Netfliksa

Ta historia nie mogła się inaczej potoczyć. "Za duży na bajki" podbił polskie ekrany (duże i małe), odpowiadając - z nawiązką - na zapotrzebowanie na rodzime kino familijne. Film obejrzało 334 tysiące widzów. Bo ile można oglądać produkcje ze Stanów, Wielkiej Brytanii, Francji, kiedy tu, lokalnie, historii nie brakuje. I nie brakuje utalentowanych dzieciaków.

Maciek Karaś , Amelia Fijałkowska i Patryk Siemek z miejsca zaskarbili sobie grono fanów. Maciek zagrał Waldka Banasia, chłopca, który spod skrzydeł nadopiekuńczej mamy Teresy ( Karolina Gruszka ), trafia na jakiś czas pod opiekę zwariowanej ciotki Mariolki ( Dorota Kolak ). Teresa walczy z poważną chorobą, a Waldek z zahukanego chłopca, dzięki dziarskiej krewnej, zaczyna wreszcie brać za siebie (i innych) odpowiedzialność. Bo jest już za duży jest na bajki! Wspierają go w tym fantastyczni przyjaciele: Delfina (Amelia) i Staszek (Patryk). Razem tworzą trio, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych: ani w życiu, ani przy klawiaturze. Bo to też bardzo utalentowana paczka gamerska.



Musieli wrócić i wracają. Teraz jednak - jak to z sequelami bywa - będzie trochę inaczej. Przede wszystkim w filmie "Za duży na bajki 2" akcja z warszawskiego Grochowa, przenosi się do Zakopanego i w samo serce Tatr. Podczas wycieczki w góry Waldek odkrywa pewną tajemnicę, którą postanawia rozwikłać. Pod osłoną nocy, w towarzystwie Staszka, wymknie się Teresie i Marioli. Jeszcze trudniejsze zadanie otrzyma Delfina. A to dopiero początek intrygi. W opowieści pojawią się nowe postaci: Piotr, grany przez Pawła Domagałę , i Krzysztof, w tej roli Michał Żurawski . Scenariusz wyszedł spod klawiatury Agnieszki Dąbrowskiej, a reżyserią zajął się Kristoffer Rus . Za zdjęcia odpowiada Jakub Stolecki, a za produkcję odpowiada Mikołaj Pokromski. O charakteryzację zadbał Waldemar Pokromski. Na planie siedzi obok syna Mikołaja, ale po chwili biegnie poprawić fryzurę Doroty Kolak. Rozpadało się - loki mogą tę wilgoć źle znieść.

W Muzeum Jana Kasprowicza jest naprawdę ciasno. To niewielkie izby, połączone ze sobą wąskimi przejściami. Będzie kręcona scena imprezy - wskazuje na to dekoracja: girlandy, jedzenie na stołach. Ma grać orkiestra - w niej przed kamerą pojawi się sam reżyser Kristoffer Rus. "Takie małe cameo" - śmieje się. Więcej powiedzieć nie chce. Co to za uroczystość? Nie dowiemy się, ale Muzeum robi wrażenie: drewniane ściany i meble, które pamiętają swoich dawnych właścicieli i ich życiorysy. Prawdziwe Zakopane, a nie to z folderów turystycznych i apartamentów inwestycyjnych, pod wynajem dla turystów w cenach od kilkuset złotych za noc. Wnętrza z designerskich magazynów nie umywają się do tego, co widać w tej przestrzeni. Tego stylu nie da się podrobić, bo jego częścią składową jest wiek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Za duży na bajki 2": Kristoffer Rus obiecuje więcej przygody INTERIA.PL

Dla Interii temu wszystkiemu przyjrzała się Dagmara Romanowska. Porozmawiała z aktorami i reżyserem. Jaka przygoda czeka nas tym razem? Co twórcy zgodzili się ujawnić?

"Za duży na bajki 2": Szczery film. Pierwsza recenzentka to córka

"Po premierze pierwszej części, wielu widzów pytało: co z tatą, gdzie jest ojciec głównego bohatera. Teraz staramy się na to pytanie odpowiedzieć" - fabułę przybliża Kristoffer Rus. Rozwikłanie rodzinnej zagadki to tylko jedno z wielu wyzwań dla Waldka i jego przyjaciół. W góry zaprasza ich ciotka Mariolka. "Szczegółów nie zdradzę" - zapiera się reżyser, nie chcąc popsuć seansu widzom. "Mogę powiedzieć tylko, że tym razem będzie więcej przygody. Momentami opowieść przeistoczy się w kino akcji" - ujawnia.

Jako reżyser Kristoffer Rus ma jeden cel: zrobić szczery film. "Podobnie jak przy pierwszej części, i teraz kieruję się tym, żeby ta historia była szczera: dla moich dzieci, dla mojej rodziny. Jeżeli oni w nią uwierzą, uwierzą w nią też i inni widzowie" - mówi i podkreśla, że chciałby, żeby sequel był równie poruszający i wciągający, co część pierwsza. "Żeby to była rozrywka, ale też żeby było o czym po filmie porozmawiać" - stwierdza.

Kristoffer Rus zdradza również, że pierwszą widzką "Za duży na bajki 2" jest jego córka. "W szkole wszyscy ją męczą, żeby powiedziała, co się dzieje w drugiej części, a ona nic nie zdradza, chociaż była przy całej pracy. Przy czytaniu scenariusza, w trakcie przygotowań do produkcji. Pytam ją czasem o język: czy ktoś w tym wieku tak by powiedział. Zdarzało się, że po jej uwagach coś zmienialiśmy".

Zdjęcie Na planie filmu "Za duży na bajki 2" / materiały prasowe

Nad językiem czuwają też główni aktorzy. "Przed realizacją mieliśmy spotkanie z reżyserem" - opowiada Maciek Karaś. "Pytał, czy mamy jakieś teksty do zmiany. Przelecieliśmy cały scenariusz pod tym kątem i dużo rzeczy pozmienialiśmy na bliższe młodzieży". "Żeby brzmiały bardziej naturalnie" - dodaje Amelia Fijałkowska. "Na planie też gadamy i coś ewentualnie poprawiamy. Uważam, że w tworzeniu klimatu filmu bardzo dużo zależy od aktora, tak więc na planie współpracujemy" - wyjaśnia Patryk Siemek.



Akcja! Ciotka spadochroniarka

Język - to jedno. Sprawdził się już w pierwszej części. Ale co z tą akcją? Poza dzieciakami - w sceny z domieszką adrenaliny zaangażowane będą nie tylko dzieci, ale i Dorota Kolak oraz Karolina Gruszka.

Mariolka już w pierwszej części udowodniła, że jest kobietą, która żadnej przygody się nie boi, a im bardziej niebezpieczna, tym chętniej weźmie w niej udział. Widzieliśmy ją śmigającą po tafli jeziora, teraz pojawi się więcej wątków związanych z jej największą pasją: spadochroniarstwem. "Ciocia Mariola jest najbardziej kaskaderską postacią" - zauważa Paweł Domagała, nowy bohater w opowieści. Ale o nim za chwilę.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Domagała i "Za duży na bajki 2": "Filmy dla dzieci mają w sobie więcej prawdy INTERIA.PL

"Postać jest ta sama, ale jak to w życiu: sytuacja jest dynamiczna, człowiek się zmienia niemal z każdym miesiącem. Ciotka jest tym razem bardziej sportowa" - komentuje Dorota Kolak. Na rozmowę o filmie przychodzi w rewelacyjnym lotniczym kombinezonie. Członkowie ekipy zdradzają, że przy niektórych ujęciach współpracowała z kaskaderami. Czy wymagało to od niej specjalnego przygotowania? “To nie jest jakieś długie szkolenie" - odpowiada. "Musiałam posiąść pewną wiedzę na użytek danego ujęcia. Było to bardzo ciekawe spotkanie z osobami, które uprawiają spadochroniarstwo. Opowiadali mi o niezwykłych przeżyciach".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dorota Kolak i "Za duży na bajki 2": "Fajnie, jeśli każdy pielęgnuje w sobie dziecko" INTERIA.PL

Karolina Gruszka: Tereska powozi i kocha

Karolinie Gruszce w udziale przypadło inne zadanie. W filmie znajdzie się scena, w której będzie powozić dorożką. "Miałam wspaniałego nauczyciela Rafała, i cudownego konia. Nie jeżdżę konno, miałam obawy, ale okazało się, że to jest bardzo przyjemne. Zwłaszcza w takiej scenerii" - mówi Karolina Gruszka.

Dla bohaterki Karoliny Gruszki scenarzystka Agnieszka Dąbrowska przygotowała w drugiej części nowe zawirowania. Tereska przezwyciężyła chorobę i na nowo buduje swoje życie. Uczy się też, jak ograniczyć swoją nadopiekuńczość. "Ludzie tak szybko się nie zmieniają, niemniej Teresa nad sobą pracuje" - mówi aktorka. "Poczuła, że wreszcie jest zdrowa, więc może trochę odpuścić tę całą kontrolę. A przynajmniej się stara. Jest jeszcze jeden ważny aspekt: buduje nową relację. W jej życiu pojawia się partner i nadzieja na to, że spotka ją jakieś szczęście".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Karolina Gruszka i "Za duży na bajki 2": Co sprawiło jej największą frajdę? INTERIA.PL

W postać tajemniczego partnera, Piotra, wcieli się Paweł Domagała. Zachwycił się pierwszą częścią i kiedy pojawiła się propozycja, żeby zagrał w sequelu, nie wahał się. "To jest ulubiony film mojej córki. Nie miałem żadnych wątpliwości" - wspomina okoliczności angażu. O Piotrze mówi niewiele. "Jest nowym partnerem Teresy i ma trudne zadanie wkupienia się w rodzinę. Zaakceptować musi go nie tylko Waldek, ale i ciocia Mariola" - oględnie przybliża sytuację wyjściową. "Jest ciocia Mariola, jest zamieszanie. Bez dwóch zdań. Trzeba to zobaczyć" - zachęca. Podkreśla, że przez postać Piotra film opowie o tym, czym jest ojcostwo i rodzina.

"Za duży na bajki 2": Waldek, Delfina i Staszek - przyjaźń trwa

To jednak nie na Teresce i Mariolce koncentrować się będzie fabuła. Powrócą oni: Maciek Karaś, Amelia Fijałkowska i Patryk Siemek. Z bajek nie wyrośli, chociaż na pewno dojrzeli. "W pierwszej części są jeszcze trochę bardziej dziećmi" - zauważa reżyser Kristoffer Rus. "Od tamtego filmu minęły jednak dwa lata i oni w tym czasie też się zmienili. Zmienili się ich bohaterowie. Są bardziej nastolatkami" - mówi.

"Dojrzeliśmy bardzo. Dojrzeliśmy do prawdziwej przyjaźni i to jest wspaniałe w drugiej części" - zauważa Amelia Fijałkowska. "Waldek też wydoroślał, chce się więcej dowiadywać - np. o swoim tacie. Nie chce już kłamstw, chce poznawać tylko i wyłącznie prawdę" - dodaje Maciek Karaś. “Moja postać też dojrzała. Zamieniłem się w eksperta od spraw damsko-męskich. Mam bardzo przemyślane, zabawne teksty. Staszek sporo się o życiu nauczył" - komentuje Patryk Siemek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Za duży na bajki 2": Każdy z was znajdzie tam coś dla siebie INTERIA.PL

Dla dorosłych aktorów praca z aktorami młodszymi o kilka dekad to frajda i inspiracja. “Nie dość, że są bardzo zdolni, to są jeszcze bardzo dobrze wychowani. Naprawdę. Jest dla mnie budujące i inspirujące samo przebywanie z nimi. Dużo się od nich uczę. Są też taką antytezą dla tych wszystkich dziadersów, którzy gadają: o jaka ta młodzież teraz okropna. Nie jest okropna! Są wspaniali. Jestem bardzo zbudowany ich postawą, osobowościami, talentem i podejściem do pracy" - komentuje Paweł Domagała. “Niesamowici są".

"Za duży na bajki 2": Gamerzy śmigają po górach

Dzieciaki będą śmigać po górach, ale pozostają gamerami. Na rozmowę wszyscy przyszli w charakterystycznych gamerskich kurtkach. "Tutaj mamy tyle różnych zawieszek" - wskazuje Amelia Fijałkowska. Wyglądają zawodowo. "Z wszystkich turniejów, w jakich braliśmy udział. To są już profesjonalne kurtki, które pokazują, że bardzo mocno i na serio się tym fascynujemy". Poza planem największym ekspertem w temacie jest Maciek i chętnie podpowiada przyjaciołom co i jak należy robić. Ekipie zresztą też. I lepiej wczuwać jest mu się w Waldka. Zna temat.

Wątek gamerski doprowadzi też Waldka do Krzysztofa, w którego wciela się Michał Żurawski. "Moja postać jest związana z grami, a jak wiemy, główny bohater naszego filmu jest maniakiem, prawie zawodowym graczem, więc nasze ścieżki się tutaj splotą" - mówi aktor.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Żurawski i "Za duży na bajki 2": Dla mnie to było marzenie INTERIA.PL

Najważniejsze są relacje

Wyprawy po Tatrach, Zakopane, jakiego nie znamy, sceny spadochroniarskie, galopady - to atrakcja, ale najważniejsze w "Za dużym na bajki 2" pozostaną relacje: siła przyjaźni i wspólne stawianie czoła przeciwnościom oraz mierzenie się z prawdą.

"W tej historii wyjątkowo cenne jest to, że cokolwiek by się między głównymi bohaterami nie działo, zawsze pod spodem będzie czułość" - zauważa Karolina Gruszka. "Będzie dużo akcji, emocji i mam nadzieję, że widzowie poczują, że to jest szczery film, i po nim będzie o czym rozmawiać - z dziećmi, między sobą, rodzinnie. Po to go robimy" - dodaje Kristoffer Rus. "Mam wrażenie, że bardzo jest fajnie, jeżeli każdy z nas pielęgnuje w sobie dziecko. Ten dziecięcy zachwyt nad światem, przyrodą, pierwszą miłością, pierwsze rozczarowania, smutki, gorycz - to przynależy nam wszystkim. Przypomnienie sobie tego jest dla dorosłych pewnego rodzaju podróżą sentymentalną. A dla dzieci - myślę, że jest to film przygodowy. Czy jest ich dużo w Polsce? Myślę, że niewiele. Nigdy nie jest się za dużym na bajki" - uważa Dorota Kolak i dodaje: "Zapraszam na film całe rodziny: dużych, małych, średnich. Idźcie do kina wspólnie, potem na lody, pogadajcie. Myślę, że będzie o czym. A oprócz tego zobaczycie Zakopane. Jakie Zakopane? To powyżej Krupówek. Jest naprawdę piękne".



Zdjęcie Na planie filmu "Za duży na bajki 2" / materiały prasowe

Paweł Domagała dodaje: "Jestem fanem bajek i uważam, że zarówno bajki, jak i filmy dla młodzieży są też dla dorosłych. Są prawdziwsze. Nie ma w kinach wielu takich propozycji, że usiądziesz sobie z dzieckiem i obejrzycie coś razem. A to jest taka sytuacja. Można się wzruszyć, pogadać. "Za duży na bajki 2" może być trampoliną do rozmowy, wobec czego polecam".

Młodzi aktorzy też nie mogą doczekać się premiery - zaplanowana jest na 2024 rok. "Mam nadzieję, że będziecie mieli na seansie ekstrafrajdę, bo to jest megaśmieszny film" - wykrzykują niemal razem Maciej Karaś i Patryk Siemek. Amelia Fijałkowska wtóruje kolegom: “I na pewno się wam spodoba. Każdy z was znajdzie tam coś dla siebie".