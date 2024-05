"Spadek": O czym będzie film?

Z rodziną podobno najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Szczególnie, jeśli jej członkowie są wyjątkowo... kłótliwi. Jednak w momencie śmierci wuja - milionera i ekscentryka - trójka głównych bohaterów - Dawid, Natalia i Karol (odpowiednio Maciej Stuhr, Joanna Trzepiecińska, Mateusz Król) stanie do rywalizacji o tytułowy spadek. Władysław (Jan Peszek) przygotował bowiem dla nich pełną zagadek oraz łamigłówek grę. Protagoniści trafią do willi, pełnej ukrytych pokoi i sekretów, gdzie rozpoczną zawody o to, kto zdobędzie jak największą część majątku.

Reklama

Reżyserem filmu " Spadek " jest Sylwester Jakimow ("8 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Jakoś to będzie", "Singielka"), a scenariusz napisał Łukasz Sychowicz. W filmie zobaczymy również Gabrielę Muskałę, Piotra Packa, Piotra Polaka, Adama Ferencego, Franka Słomińskiego i Józefinę Karnkowską.



"Spadek": Zwiastun i data premiery

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowego polskiego filmu, który 19 czerwca zadebiutuje na Netfliksie. W krótkim wideo przedstawiono scenę, w której członkowie rodziny dowiadują się, kto dziedziczy tytułowy spadek - okazuje się, że żaden z nich nie zostaje wymieniony w testamencie.

Wideo "Spadek" [zwiastun]