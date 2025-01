To była dla mnie bardzo poważna decyzja. Gdyby to działo się teraz, pewnie bym się nie zgodziła. Zgaduję, że to było wtedy częścią kultury. Stare Hollywood zawsze próbowało anglicyzować nazwiska, aby były łatwiejsze do wymówienia. Moje oczywiście do łatwych nie należy

powiedziała Strahovski.