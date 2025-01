Powiększa się obsada "The Odyssey" Christophera Nolana

"Następny film Christophera Nolana, 'The Odyssey', to mityczny epos akcji nakręcony na całym świecie przy użyciu zupełnie nowej technologii filmowej IMAX. Film po raz pierwszy przenosi fundamentalną sagę Homera na ekrany IMAX i wejdzie do kin na całym świecie 17 lipca 2026 roku" - zdradziło studio Universal.

Na początku stycznia 2025 roku "Production Weekly" przekazało, że zdjęcia rozpoczną się w tym miesiącu i potrwają do kwietnia. Sceny będą kręcone w Wielkiej Brytanii, Maroko i Włoszech.

Wcześniej ogłoszono, że w filmie wystąpią Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway i Charlize Theron. Plotki mówią także o niewielkiej roli Roberta Downeya Jr., który za drugoplanową kreację w "Oppenheimerze" Nolana otrzymał Oscara. Dziś pojawiła się informacja, że do imponującej obsady dołączył Jon Bernthal.

Jon Bernthal. Kariera

Aktor jest znany przede wszystkim z roli komiksowego mściciela Franka Castle'a w serialach "Daredevil" i "Punisher". Niedługo wcieli się w niego ponownie w "Daredevilu: Odrodzenie". We wrześniu 2024 roku Bernthal otrzymał nagrodę Emmy za gościnny występ w serialu komediowym "The Bear". Zagrał także w serialu "The Walking Dead" oraz filmach "Wilk z Wall Street", "Baby Driver", "King Richard: Zwycięska rodzina" i "Wszyscy święci New Jersey".