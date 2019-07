"Yesterday": Pokazy przedpremierowe

W ten weekend, 5-7 lipca, będzie można na pokazach przedpremierowych obejrzeć film "Yesterday". Które kina pokażą muzyczną produkcję?

Lily James i Himesh Patel w scenie z "Yesterday" /materiały dystrybutora

Są takie filmy, do których wracamy często i za każdym razem bawią nas i wzruszają z tą samą siłą. Nawet jeśli oglądamy je dwudziesty raz. Takimi filmami są na przykład "Notting Hill" i świąteczny klasyk "To właśnie miłość".



Tak się składa, że autorem scenariuszy do obu wymienionych komedii romantycznych jest Richard Curtis. Wiele wskazuje na to, że jego najnowsze dzieło - "Yesterday" wkrótce dołączy do tych evergreenów. Bo "Yesterday" ma w sobie wszystko, czego oczekujemy od komedii romantycznej. Ale ma jeszcze coś - piosenki The Beatles!

"Yesterday" działa jak energia słoneczna. Rozluźnia nas, odpręża, patrzymy na ekran i uśmiechamy się, dlatego też wydaje się idealnym filmem na lato. W obsadzie m.in. Himesh Patel, Lily James i Kate McKinnon, ale show kradnie... Ed Sheeran - każdą sceną, w której się pojawia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Yesterday" [trailer] materiały dystrybutora

Już w ten weekend (5-7 lipca) film będziemy mogli zobaczyć w kinach:

- wszystkie kina sieci Helios (oprócz Gniezna)

- Białystok: Forum

- Katowice: Światowid

- Kędzierzyn-Koźle: Twierdza

- Kraków: Kika, Kijów. Centrum, Mikro, Pod Baranami

- Lublin: Bajka

- Nowy Sącz: Sokół

- Olsztyn: Awangarda

- Poznań: Rialto

- Szczecin: Pionier

- Ustka: Delfin

- Warszawa: Atlantic, Kinoteka, Wisła

- Wolbrom: Radość

- Wrocław: DCF, Oh Kino