Jake prowadzi sklep z organiczną herbatą i razem z żoną Kyrą i ich córką Miką wiodą szczęśliwe, spokojne życie. Na co dzień towarzyszy im android Yang, który niczym starszy brat opiekuje się dziewczynką. Gdy przyjaciel córki nieoczekiwanie ulega awarii, Jake szuka sposobu, by przywrócić go do życia. Próbując naprawić Yanga, odkrywa coś, co zaskakuje całą rodzinę - przez te wszystkie lata android prowadził własne, sekretne życie, którego najcenniejsze momenty zapisywał na tajnym dysku wspomnień. Poznając najbardziej wyjątkowe chwile z życia Yanga, Jake dowiaduje się kim tak naprawdę był, o czym marzył i co czuł, żyjąc z nimi pod jednym dachem.

Za filmem "Yang" stoją studio A24 ( "Moonlight", "Lady Bird", "Manchester by the Sea", "Ex Machina") i koreański reżyser i artysta, Kogonada. Ten wizjonerski twórca znany jest przede wszystkim ze swoich hipnotyzujących wideo-esejów, w których eksperymentował z dziełami kultowych filmowców, m.in. Stanleya Kubricka, Wesa Andersona, czy Yasujiro Ozu.



Kogonada zadebiutował na wielkim ekranie filmem "Columbus" z Johnem Cho w roli głównej, który zachwycił światowych krytyków i zapewnił mu miejsce na liście najciekawszych debiutów ostatnich lat. Jego najnowszy film "Yang", który jest adaptacją sztuki Alexandra Weinsteina, miał swoją światową premierę na festiwalu w Cannes i podbił serca widzów na tegorocznym festiwalu Sundance.



W roli głównej wystąpił Colin Farrell, którego czuła kreacja ojca, została doceniona przez krytyków i okrzyknięta jedną z najlepszych w karierze. Współautorem poruszającej i onirycznej ścieżki dźwiękowej do filmu "Yang" jest jeden z najsłynniejszych japońskich kompozytorów, Ryuichi Sakamoto.

"Yang" w dystrybucji M2 Films już wkrótce w kinach na pokazach przedpremierowych.



