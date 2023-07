Do nagłej decyzji o zakończeniu kariery skłoniła Xaviera Dolana porażka jego nowego projektu - serialu "La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé" ("The Night Logan Woke Up"). Pomimo że dwa pierwsze odcinki zostały zaprezentowane podczas festiwalu w Sundance, wciąż nie ma daty amerykańskiej premiery produkcji.



Xavier Dolan ma dość. "Nie chcę już tego robić"

"Nie mam ochoty poświęcać dwóch lat projektowi, którego prawie nikt nie zobaczy - powiedział artysta w rozmowie z hiszpańskim magazynem "El País". - "Wkładam w to za dużo serca i stąd biorą się rozczarowania. Zastanawiam się przez to, czy jestem kiepskim reżyserem, a wiem, że tak nie jest".



Brak zainteresowania serialem spowodował, że pieniądze, który gwiazdor przeznaczył na projekt, nie zwróciły się. "Nic nie zarobiłem na serialu. Zainwestowałem w produkcję swoje wynagrodzenie, a mój ojciec i tak musiał pożyczyć mi pieniądze. To bardzo niewdzięczny proces, jestem nim zmęczony i zniechęcony. Najprostszym rozwiązaniem będzie kręcenie reklam i wybudowanie sobie domu na wsi" - zapowiedział.



Nie jest to pierwszy raz, kiedy Dolan wspomina o zakończeniu kariery filmowej.



"Nie chcę już tego robić. Jestem zmęczony. Jesteśmy w roku 2022, a świat zmienił się drastycznie. I osobiście, żyjąc w tym świecie, nie czuję dłużej potrzeby opowiadania historii ani odnoszenia się do siebie" - mówił w zeszłym roku w rozmowie z portalem Le Journal de Montréal.



"Chcę mieć czas dla moich przyjaciół i rodziny. Pewnego dnia, kiedy uda mi się zaoszczędzić wystarczającą kwotę, chcę kręcić reklamy i wybudować sobie dom na wsi. Nie mówię tego ze smutkiem. Po prostu chcę żyć inaczej, doświadczyć czegoś nowego" - stwierdził.



Xavier Dolan: Sukcesy odnosił już jako nastolatek

Choć Xavier Dolan ma zaledwie 34 lata, to na jego reżyserskim koncie jest już osiem filmów, w tym takie tytuły jak głośne "Mama", "To tylko koniec świata" czy "Matthias i Maxime".



"La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé" to jego pierwszy serial w karierze. Oparł go na motywach sztuki teatralnej autorstwa Michela Marka Boucharda. Napisał też jego scenariusz, był jednym z jego producentów, a także wystąpił w jednej z ról.



W rolach głównych w serialu Xaviera Dolana wystąpili aktorzy z oryginalnej obsady przedstawienia z 2019 roku: Julie Le Breton, Magalie Lepine-Blondeau, Eric Bruneau oraz Patrick Hivon.



"Posiadający unikalny głos Xavier Dolan opowiada głęboko ludzkie historie i jest w stanie pokazać na ekranie prawdziwe relacje międzyludzkie" - zachwycał się reżyserem jeden z producentów serialu, Francoise Guyonnet.

Równolegle z karierą reżyserską (Dolan to jeden z ulubionych reżyserów organizatorów festiwalu w Cannes, gdzie zdobył m.in. Nagrodę Jury za film "Mama" i Grand Prix Festiwalu za "To tylko koniec świata"), artysta odnosi też sukcesy jako aktor. Można go było zobaczyć m.in. w takich produkcjach jak "Źle się dzieje w El Royale", "To: Rozdział 2" czy "Pieśń słonia".