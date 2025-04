Grupa Polsat Plus wspiera kino niezależne jako patron medialny Mastercard OFF CAMERA 2025

Telewizja Polsat będzie wyłącznym partnerem telewizyjnym festiwalu, a Interia obejmie patronat jako jedyny portal horyzontalny. Dzięki temu fani ambitnego kina będą mogli liczyć na wyjątkowe relacje, zakulisowe materiały i całą masę ciekawostek dotyczących prezentowanych wydarzeń - wszystko dostępne zarówno w kanałach Polsatu, jak i na Interii.

Przez 10 dni trwania festiwalu widzowie Polsatu będą mogli oglądać specjalne kroniki festiwalowe, które pokażą co dzieje się na miejscu. A reporterzy "halo tu polsat" porozmawiają na żywo z gwiazdami kina.

"To szczególne święto i wielki ukłon w kierunku wybitnego kina, znakomitych aktorów i twórców niezależnych. Telewizja Polsat z dumą wspiera także tę część świata artystycznego, wzbogacając tym samym wachlarz propozycji kulturalno-rozrywkowych dla naszych Widzów" - mówi Członek Zarządu, Dyrektor Programowy Telewizji Polsat, Edward Miszczak.

Interia podzieli się filmowymi emocjami prosto z samego centrum festiwalu. Zrelacjonuje najważniejsze momenty, przekaże gorące newsy z backstage'u oraz przeprowadzi wywiady z gwiazdami. Interia przyjrzy się także panelom dyskusyjnym i seansom filmowym w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej, którego jest współorganizatorem.

Mastercard OFF CAMERA: Interia od 3 lat wspiera festiwal

"Interia z wielką dumą od 3 lat wspiera medialnie - jako jedyny portal horyzontalny w Polsce - festiwal Mastercard OFF CAMERA. Rozumiemy i doceniamy wyjątkową rolę, jaką pełni dzisiaj ambitne i odważne kino, które nie boi się poruszać najtrudniejszych tematów. Interia przygotuje ekskluzywne materiały prosto z festiwalu. Zajrzymy za kulisy uroczystej gali rozdania nagród, zrecenzujemy premierowe pokazy i porozmawiamy we własnej strefie z wybitnymi twórcami z Polski i zagranicy" - mówi Piotr Witwicki, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz redaktor naczelny Interii.

"Mogłoby się wydawać, że kino niezależne to niszowy gatunek, skierowany do wąskiego grona odbiorców. Tymczasem dla nas to przede wszystkim filmy, które - choć często realizowane poza głównym nurtem - poruszają tematy ważne społecznie, bliskie naszym codziennym doświadczeniom. Opowiadają o sprawach trudnych, ale też o drobnych radościach, których w codziennym pędzie łatwo nie zauważyć. Dlatego tym bardziej cieszy nas, że dzięki Telewizji Polsat i Interii możemy mówić o tych historiach szeroko, docierając niemal do każdego mieszkańca Polski. Połączenie naszych światów - ogólnopolskich mediów i festiwalu - pozwala działać nie tylko z dużym zasięgiem, ale przede wszystkim skutecznie - co potwierdzają wyniki i zaangażowanie odbiorców Telewizji Polsat i portalu Interia, ze szczególnym uwzględnieniem Interia Film - mówi Michał Zalewski, szef komunikacji i rzecznik Mastercard OFF CAMERA.

Szczególnym wydarzeniem będzie retransmisja Gali Zamknięcia z Teatru im. Juliusza Słowackiego, emitowana na antenie głównej Polsatu 4 maja. Na widzów czekają emocje, niespodzianki i największe gwiazdy kina!

Nie przegapcie tej edycji - będzie intensywnie, inspirująco i absolutnie niezależnie.