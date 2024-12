Wzruszający post żony Bruce'a Willisa. Tak celebrują rocznicę związku

Bruce Willis: uwielbiany aktor mierzy się z chorobą

Bruce Willis wystąpił w wielu produkcjach z mianem kultowych, jednak już dawno wycofał się ze swojego zawodu. Przyczyną jest nieustannie postępująca choroba (nieuleczalna forma demencji oraz rozwijająca się jednocześnie afazja), która sprawia, że aktor ma problem z mową, orientacją oraz koordynacją. Oficjalnie o jego złym stanie poinformowała fanów w 2022 roku jego obecna żona, Emma Heming Willis.

Artysta znany z takich filmów jak "Szklana pułapka", "Pulp Fiction" czy "Szósty zmysł" może liczyć na nieustające wparcie rodziny. Jego problemy zjednoczyły bliskich, którzy wiedzą, że mogą w tej trudnej sytuacji na siebie wzajemnie liczyć.

"Wciąż uczę się tego, jak trudną chorobą jest demencja. A jest ona trudna nie tylko dla pacjenta, ale i dla jego rodziny. Nie inaczej jest w naszym przypadku. Mówi się, że to choroba całej rodziny i rzeczywiście tak jest" - wyznała żona aktora we wrześniu 2023 roku.

Przejmujący wpis żony Bruce'a Willisa. "Ciężar w sercu i ucisk w żołądku"

Bruce Willis od 17 lat jest partnerem Emmy Heming Willis; związali się w 2007 roku, a dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Wspólnie doczekali się dwóch córek: Mabel oraz Evelyn. Para niedawno celebrowała rocznicę związku. Wydarzenie skłoniło kobietę do słodko-gorzkich przemyśleń na temat ich relacji. W tym szczególnym dniu zamieściła na Instagramie obszerny wpis, w którym odważyła się wyrazić swoje uczucia.

"Kiedyś rocznice przynosiły ekscytację - teraz, jeśli mam być szczera, kotłują się we mnie różne emocje, pozostawiając ciężar w moim sercu i ucisk w żołądku" - zauważyła z bólem.

Mimo trudnych momentów, żona aktora jest mu nieustannie oddana i obdarza go ogromnym uczuciem:

"Daję sobie 30 minut, aby usiąść i zastanowić się: 'dlaczego on? dlaczego my?', aby poczuć złość i żal. Potem otrząsam się i wracam do tego, co jest. A to, co jest... to bezwarunkowa miłość. Czuję się błogosławiona, wiedząc o tym i to dzięki niemu. Za każdym razem podejmowałabym takie same decyzje, słuchając swojego serca".

