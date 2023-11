"Moim ulubionym filmem wszech czasów jest 'Park jurajski', więc chciałabym zrobić coś z dinozaurami" - wyznała twórczyni "Obiecującej. Młodej. Kobiety". "Wydaje mi się, że ludzie i dinozaury są w tym momencie [w popkulturze], który staje się całkiem ekscytujący. [Mój film] to byłby dramat rodzinny o małżeństwie człowieka i welociraptora".

Fennell zdaje sobie sprawę, że pomysł jest kontrowersyjny i nikt przy zdrowych zmysłach raczej nie da na niego pieniędzy.

Reklama

Wideo youtube

W czasie wywiadu zdradziła także, jakie role przyjęłaby najchętniej. Wskazała na złoczyńców z filmów Disneya i nie mogła przeboleć, że nie udało jej się wcielić w Urszulę z "Małej syrenki". W aktorskiej wersji popularnej animacji morską wiedźmę zagrała Melissa McCarthy.

"Musiałabym wcielić się w superzłoczyńcę, prawda?" - śmiała się. "Szkoda, że już zrobili 'Małą syrenkę', ponieważ Urszula to moja inspiracja i muza. Zawsze ją kochałam. Uważam, że powinna otrzymać prequel, bo wiele osób jej nie rozumie. Chodziłaby do klubów w swoim niezapomnianym stroju i wpychała dusze do buteleczek".

Wideo Obiecująca. Młoda. Kobieta - Zwiastun PL (Official Trailer)

Emerald Fennell: Kariera

Fennell wyrobiła sobie nazwisko dzięki dramatowi "Obiecująca. Młoda. Kobieta", za który otrzymała Oscara za scenariusz oryginalny oraz nominacje za produkcje roku i reżyserię. Jest także uznaną aktorką. Rola Camilli Parker Bowles w serialu "The Crown" przyniosła jej nominację do nagrody Emmy.

Najnowszy film Fennell, "Saltburn", opowiada o studencie Oksfordu (w tej roli nominowany do Oscara Barry Keoghan), który zostaje zaproszony na lato do posiadłości kolegi z roku (Jacob Elordi). Nie ma on jeszcze polskiej daty premiery.