"Anatomia upadku"

Czy ona zabiła? Czy on skoczył? - takie zapewne pytania będą zadawali sobie widzowie po seansie tego znakomitego filmu. "Anatomia upadku" to jedna z najgłośniejszych europejskich produkcji ostatnich lat. Zwycięzca Złotej Plamy w Cannes i laureat dwóch Złotych Globów (film nieanglojęzyczny i scenariusz) walczy również o pięć Oscarów, w tym w najważniejszych kategoriach. "To film, którego nie da się zapomnieć" - pisała Anna Tatarska w recenzji dla Interii.

Reklama

Fabuła skupia się na małżeństwie, żyjącym w okolicy francuskich Alp. Gdy mąż ginie w tajemniczych okolicznościach, podejrzenia padają na jego żonę Sandrę. Śledczy starają się dowieść, że miała motywy, by popełnić zbrodnię. Ona natomiast za wszelką cenę próbuje udowodnić swoją niewinność.



W roli głównej wystąpiła fenomenalna: Sandra Hüller, która została doceniona za swój występ nominacją do Oscara. Na ekranie towarzyszą jej gwiazdy francuskiego kina: Swann Arlaud, Antoine Reinartz oraz Jehnny Beth - aktorka i artystka, związana z zespołami Savages i John & Jehn.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Anatomia upadku" [trailer] materiały prasowe

"Vincent musi umrzeć"

Vincent musi umrzeć, choć nikt za bardzo nie wie dlaczego. Jeszcze przed chwilą był wcieleniem przeciętności - pracował w korporacji, umawiał się na randki z Tindera, mieszkał w normalnym mieszkaniu i chodził na piwo z kumplami. Pewnego dnia zostaje jednak zaatakowany w pracy przez stażystę. Kolejnego dnia Vincenta próbuje zabić ktoś inny. A potem kolejny. Główny bohater postanawia sprawdzić, dlaczego nagle stał się wrogiem publicznym numer jeden.

"Vincent musi umrzeć" to reżyserski debiut Stéphana Castanga, który pełnymi garściami czerpie z postapokaliptycznego kina.



"Pokazywany na festiwalu w Cannes reżyserski debiut Stéphana Castanga miesza ze sobą komedię absurdu, kino o zombie i modne w ostatnich (post)pandemicznychczasach kino katastroficzne. Ma przy tym coś trafnego do powiedzenia o naszym, popadającym w coraz większą histerię, społeczeństwie" - pisał w swej recenzji Łukasz Adamski .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Vincent musi umrzeć" [trailer] materiały prasowe

"Żegnajcie laleczki"

"Żegnajcie laleczki" to pierwszy samodzielny film Ethana Coena, który wraz ze swym bratem Joelem zdobył w przeszłości cztery Oscary za "Fargo" oraz "To nie jest kraj dla starych ludzi". Fabuła przypomina pierwsze filmy rodzeństwa. Oto dwie przyjaciółki, Jamie (Margaret Qualley) i Marian (Geraldine Viswanathan), udają się w podróż do Tallahassee w celu uporządkowania swoich spraw. Po drodze wplątują się w intrygę z tajemniczą przesyłką, nieudolnymi przestępcami i zgrają barwnych postaci.

Na drugim planie i w epizodach pojawi się rewia uznanych aktorów, między innymi Matt Damon, Pedro Pascal, Beanie Feldstein, Bill Camp i Colman Domingo, nominowany w tym roku do Oscara za tytułową rolę w "Rustinie".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Żegnajcie laleczki" [trailer] materiały prasowe

"Impresjoniści"

Pierre Bonnard to francuski malarz, którego obrazy sprzedawane dziś są za miliony dolarów. Mimo że od jego śmierci minęło już prawie osiem dekad, jego biografia wciąż skrywa wiele tajemnic. Część z nich na światło dzienne postanowił wyciągnąć Martin Provost w swoim najnowszym filmie "Impresjoniści" . To historia burzliwego romansu i trudnej miłości wybitnego malarza i jego modelki, muzy, kochanki a później żony - Marty, na tle malowniczego obrazu francuskiej cyganerii z czasów Belle Epoque.

Główne role w "Impresjonistach" zagrali Vincent Macaigne ("Nasze najlepsze wesele", "Pamiętnik przelotnego romansu") oraz Cecline de France ("Smak życia", "Stracone złudzenia").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Impresjoniści" [trailer] materiały prasowe

"Pies i kot"

"Pies i kot" to francuska komedia przygodowa dla całej rodziny, której producentami są twórcy kultowej serii "Alibi.com".

Film opowiada o poszukiwaniach dwóch zaginionych czworonogów - nie są to jednak zwyczajni pupile. Jednym z nich jest kotka Diva, gwiazda internetu z milionami followersów na koncie, której tropem rusza ukochana pani, Monika. Drugi poszukiwany to Waldi - pies z ulicy, którego szuka złodziej, Jack. Okazuje się, że sprytny psiak połknął jego zdobycz, czyli bezcenny rubin. Monika i Jack muszą współdziałać, by wytrzymać szaleńczy pościg między Montrealem a Nowym Jorkiem i zdołać uciec przed policjantem, który wcale nie ma dobrych zamiarów.