Wyczekiwany film Wojciecha Smarzowskiego. Jest zwiastun mocnej polskiej produkcji

"Dom dobry sen zły": Wyczekiwany film Smarzowskiego

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego. Twórca m.in. "Drogówki", "Kleru" czy "Wołynia" w "Dom dobry sen zły" podejmuje ważne społecznie oraz kontrowersyjne tematy. Główne role w filmie, którego premiera jest zaplanowana na 2025 rok, główne role zagrają: Tomasz Schuchardt, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Agata Turkot, Maria Sobocińska, Andrzej Konopka. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Wojciech Smarzowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich reżyserów. Za kamerą stanie Pawet Tybora, autorką scenografii jest Joanna Macha.

"Dom dobry sen zły": Za kulisami filmu

Przestrzeń, w której poruszają się bohaterowie filmu "Dom dobry", została stworzona przez doświadczoną scenografkę Joannę Machę, znaną ze współpracy ze Smarzowskim przy "Drogówce". - "Dom dobry" to projekt znacznie bardziej kameralny. Jego trudność polega na samym temacie i tym, by wszystko, co jest w tle tej opowieści, na nią pracowało. Precyzja, z jaką musimy myśleć o scenografii, jest znacznie bardziej finezyjna - mówi Macha, podkreślając, że przygotowania trwały ponad rok, a każda lokacja została szczegółowo omówiona i zaplanowana. - W miarę rozwoju opowieści główni bohaterowie stają się coraz bardziej odizolowani, skazani na siebie. Ich dramat rozgrywa się w czterech ścianach - dodaje.

Wojciech Smarzowski wyjaśnia: - Jestem reżyserem, który zadaje sobie pytanie, czy warto wyciągać kamerę z samochodu. Liczę, że ten film wywoła dyskusję, bo choć na papierze wszystko wygląda dobrze, w realnym życiu to się nie sprawdza. Podkreśla jednak, że po "Wołyniu" i "Klerze" trochę stracił wiarę w moc kina zmieniającego rzeczywistość.