Wyczekiwany film w końcu w polskich kinach. Będą Oscary?

"Anora"

"Anora" opowiada historię młodej tancerki (Mikey Madison), która spontanicznie zgadza się na ślub z niezbyt lotnym synem rosyjskiego oligarchy. Rodzice młodzieńca nie są zachwyceni jego decyzją i chcą jak najszybciej anulować małżeństwo. Na ich nieszczęście Ani (Mikey Madison) nie tylko potrafi odpyskować, ale zamierza też walczyć o swoje. Sprawi to wiele trudności rodzicom chłopaka oraz ich pomagierom.

Film jest najnowszym dziełem Seana Bakera, twórcy "Florida Project" i "Red Rocket". To napędzany niesamowitą energią rajd przez Nowy Jork, w którym bohaterowie gniewnie obrzucają się inwektywami, a za sobą zostawiają chaos. W tej wspaniale wyreżyserowanej zawierusze tli się jednak ogrom serca i smutku, które uderzają w końcowych scenach.

Film Seana Bakera otrzymał Złotą Palmę na tegorocznym festiwalu w Cannes. Jest także faworytem w zbliżającym się wyścigu po Oscary.

"Simona Kossak"

Simona Kossak, córka malarza Jerzego Kossaka i wnuczka Wojciecha, pozbawiona talentu, który od pokoleń definiuje jej rodzinę, dorasta, nie zaznając ciepła ze strony despotycznej matki. Gdy po studiach rzuca wszystko - dom, tradycję, społeczne konwenanse - i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży, zaczyna życie na własnych warunkach. Osiedla się w środku puszczy, w domu bez prądu i bieżącej wody, w otoczeniu dzikiej przyrody. Tam, na magicznym odludziu poznaje fotografa Lecha Wilczka, z którym dzieli pasje - miłość do natury i potrzebę wolności. Ich niezwykła relacja wymyka się wszelkim schematom. Jednak wyobrażenia Simony o pracy przyrodnika i pozycji młodej kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn ulegają bolesnej weryfikacji. Musi stanąć w obronie nie tylko swoich ideałów, ale również świata roślin i zwierząt.

"Simona Kossak" jest najnowszą produkcją, która wyszła spod ręki Adriana Panka. W główną rolę wciela się znana z "Sexify" oraz "Białej odwagi" Sandra Drzymalska. Na ekranie partneruje jej Jakub Gierszał, który wciela się w postać Lecha Wilczka. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Agatę Kuleszę, Borysa Szyca, Martę Stalmierską, Mariannę Zydek, Dariusza Chojnackiego.

"Ona jest po prostu młodą dziewczyną z krwi i kości, która chce kochać, chce żyć, chce się spełniać, chce czuć się bezpiecznie i tak jak my, ma różne stany. Ostatnią rzecz, którą ja chciałam zrobić, to postawić jej pomnik. Chciałam ją po prostu pokazać, jak jest piękną postacią, ale też jako prostą i człowieczą. W sensie, że nie ma tam patosu i skomplikowanych rzeczy. Te emocje są po prostu szczere i piękne. Bardzo mi na tym zależało, żeby to właśnie takie było uczciwe" - tak Drzymalska opisywała swoją bohaterkę w rozmowie dla Interii podczas 49. FPFF w Gdyni.

"Heretic"

Dwie młode kobiety, które z potrzeby serca szerzą słowo Boże, pukają do drzwi domu pana Reeda (Hugh Grant). Otwiera im z pozoru czarujący mężczyzna, który szybko pokazuje swoją diaboliczną naturę. Kobiety orientują się, że wszystkie wyjścia z domu zostały zamknięte, a ich podejrzany gospodarz co chwila pojawia się, aby zadać im kolejną zagadkę testującą ich wiarę. Rozpoczyna się śmiertelnie niebezpieczna gra, w której stawką jest przetrwanie. Głosicielki wiary będą musiały wykorzystać cały swój spryt, aby uciec z domu grozy pana Reeda.

"Heretic" Scotta Becka i Bryana Woodsa pozwolił Hugh Grantowi pokazać się od zupełnie nowej strony. Znany z brytyjskich komedii romantycznych amant występował już w rolach antagonistów. Nigdy nie zagrał jednak psychopaty. Chociaż jego postać jest do cna nikczemna, Grant nie stracił jednak swojego czaru.

"Kolonia nr 5"

Przedmieścia Paryża, dzielnica Montvilliers. Jedna decyzja nowo wybranego burmistrza wywołuje sprzeciw w mieszkańcach, którzy masowo wychodzą na ulice. Dla Haby, młodej dziewczyny z Montvilliers, która angażuje się w protesty, najbliższe dni będą próbą zawalczenia o swoją i nie tylko swoją przyszłość.

"Kolonia nr 5" jest drugim filmem Ladja Ly. Jego pełnometrażowy debiut fabularny, "Nędznicy" z 2019 roku, otrzymał Nagrodę Jury podczas festiwalu w Cannes w 2019 roku i nominację do Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Jego ekipa wróciła w większości na plan "Kolonii nr 5".

"Veni Vidi Vici"

"Veni Vidi Vici" to najnowsza satyra społeczna autorstwa Daniela Hosela i Julii Niemann, której głównymi bohaterami są członkowie majętnej rodziny Maynardów. Na pierwszy rzut oka wiodą oni idealne, beztroskie życie miliarderów. Problemy zwykłego człowieka w ogóle ich nie dotyczą, mogą pozwolić sobie na każdą zachciankę, a wszelkie ich zachowania pozostają bez jakichkolwiek konsekwencji. Pławią się w luksusie, dbając jedynie o rodzinę, która — jak przekonuje jedna z bohaterek — jest dla nich wszystkim.

Swoje prawdziwe oblicze pokazują dopiero wtedy, gdy ktoś zaczyna kwestionować ich status. Bo świat, do którego weszli w dość kontrowersyjny sposób, dla zwykłego śmiertelnika pozostaje nieosiągalny. A gdy ktoś się już do niego dostał, nie będzie tak łatwo chciał go opuścić. Niezależnie od okoliczności. Maynardów nie da się zatem powstrzymać, bez względu na obciążające ich dowody czy nawet obowiązujące prawo.

"Milionerzy"

Po wygranej w wielkiej loterii zwycięzców czekają duże zmiany w życiu, ale nie takie, jakich oczekują. Albowiem wygrana szybko zmieni ich życie w koszmar. Wygrali w loterii, ale teraz będą musieli za to słono zapłacić. "Milionerzy" to francuska komedia o tym, że pieniądze szczęścia nie dają. Wręcz przeciwnie, czasem mogą na nas sprowadzić tylko kłopoty.

"List do Świętego Mikołaja"

Co by się stało, gdyby pewnego roku Święty Mikołaj nie dotarł do grzecznych dzieci na całym świecie? Kilka dni przed Bożym Narodzeniem Mikołaj ulega wypadkowi na swoich saniach i trafia do szpitala. Na szczęście Salva, który leży z nim w sali, już czuje się dobrze i niebawem opuszcza szpital. Musi podjąć się wielkiej misji i zastąpić Mikołaja, ale to nie będzie łatwe... Zegar tyka, a Salva musi znaleźć renifera, nauczyć się latać na saniach i co najtrudniejsze... być dobrym człowiekiem.

"List do Świętego Mikołaja" to hiszpańska opowieść bożonarodzeniowa, skierowana głównie do najmłodszych widzów.