Wyczekiwane tytuły w programie 19. MFF Nowe Horyzonty

W ciągu 11 dni, od 25 lipca do 4 sierpnia, na ponad 600 seansach widzowie zobaczą 223 pełnometrażowe filmy z 54 krajów, spośród których 142 będą miały polskie premiery. W tym roku, poza Kinem Nowe Horyzonty, festiwalowe pokazy po raz drugi odbędą się również w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Powrócą także seanse na wrocławskim Rynku.

Leonardo DiCaprio w filmie "Pewnego razu... w Hollywood" /materiały prasowe

19. MFF Nowe Horyzonty otworzy 25 lipca polska premiera "Portretu kobiety w ogniu", nagrodzonego na festiwalu w Cannes za scenariusz - zdaniem organizatorów Nowych Horyzontów - największego odkrycia spośród tytułów prezentowanych w tegorocznym canneńskim konkursie. Céline Sciamma, reżyserka filmu oraz Adèle Haenel, odtwórczyni głównej roli, wezmą udział w gali otwarcia Nowych Horyzontów. Jako film zamknięcia widzowie zobaczą "Pewnego razu... w Hollywood". Wrocławskie pokazy najnowszego dzieła Quentina Tarantino będą jednymi z pierwszych w Europie.

W sekcji mBank Pokazy Galowe znajdą się m.in. nagrodzone w Cannes "Parasite" Bonga Joon-ho (Złota Palma), "Młody Ahmed" braci Dardenne (najlepsza reżyseria), "Ból i blask" Pedro Almodóvara (nagroda aktorska dla Antonio Banderasa), a także głośny "Zdrajca" Marco Bellocchio. Do programu trafi także pokazywany po raz pierwszy na świecie po canneńskim festiwalu "Matthias & Maxime" Xaviera Dolana. Ważnym wydarzeniem tegorocznej edycji będzie światowa premiera "Mowy ptaków "Xawerego Żuławskiego, według scenariusza jego ojca, Andrzeja Żuławskiego. Kolejny polski akcent to przedpremierowe pokazy "Obywatela Jonesa" - prezentowanego w konkursie Berlinale filmu Agnieszki Holland, która będzie gościem festiwalu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pewnego razu w... Hollywood" [trailer 2] materiały dystrybutora

W sekcji Mistrzowie pojawią się najnowsze filmy wybitnych reżyserek i reżyserów, wśród nich m.in.: "Van Gogh. U bram wieczności" Juliana Schnabla, "Nasz czas "Carlosa Reygadasa, "Między morzem a oceanem" Isakiego Lacuesty (Złota Muszla w San Sebastian), "Bacurau" Klebera Mendonca Filho i Juliano Dornellesa (nagroda Jury w Cannes), "Kwiat szczęścia" (nagroda aktorska w Cannes) oraz "Tommaso" Abla Ferrary.

Odważne, bezkompromisowe filmy twórców poszukujących nowych form wyrazu - to cechy charakterystyczne Międzynarodowego Konkursu Filmowego Nowe Horyzonty. W tym roku o Grand Prix konkurować będzie 12 produkcji z całego świata.

Zwycięzcę wybierze jury w składzie: Isabella Eklöf (laureatka Grand Prix 18. NH za Holiday), Johann Lurf (artysta wizualny i reżyser, autor "★"), Rasha Salti (libańska kuratorka, programerka i scenarzystka), Agnieszka Smoczyńska (reżyserka "Córek dancingu" oraz "Fugi") i Kim Yutani (dyrektorka programowa festiwalu Sundance).

Wideo "Parasite": Zwiastun

Bohaterami retrospektyw podczas tegorocznej edycji będą: kataloński reżyser i wizjoner, nagrodzony w tym roku w Cannes za "Liberté" Albert Serra, autor znakomitej "Śmierci Ludwika XIV"; jeden z najważniejszych twórców współczesnego kina francuskiego Olivier Assayas, znany m.in. dzięki "Irmie Vep" czy "Sils Maria", twórca osobny, wymykający się ramom zarówno mainstreamu, jak i kina art-house’owego; Albertina Carri - prowokatorka i eksperymentatorka, jedna z najważniejszych reprezentantek kina współczesnej Argentyny; a także Shūji Terayama - awangardowy japoński reżyser teatralny i filmowy, reformator teatru, poeta, scenarzysta, fotograf, skandalista i wywrotowiec, wyróżniony w Cannes za słynną "Wiejską ciuciubabkę". Olivier Assayas, Albert Serra i Albertina Carri będą gośćmi festiwalu.

Szczególną uwagę programerów festiwalu w tym roku zwróciły współczesne filmowe portrety cielesności. Owocem ich poszukiwań jest sekcja Focus: Ciało, w którym żyję. To właśnie ciało jest dziś kluczowym polem kulturowych bitew: represjonowane i nie poddające się dyktaturze norm, formatowane i zbuntowane przeciw kanonom. Poszukujące wolności, swobodnej ekspresji - często wbrew publicznej moralności. Ten temat przeniknął także do kolejnej sekcji. Tegoroczna odsłona Nocnego Szaleństwa została bowiem nazwana Mokre Sny i prezentuje zapomniane, często zakazane filmy erotyczne z lat 70-tych. Tematem Trzeciego Oka będą portrety czarownic - zarówno dawnych wiedźm, jak i współczesnych kobiet, które poszukują duchowości w zlaicyzowanym świecie. Wspólny teren przenikania się kina i sztuki wyznaczy ponownie Front Wizualny.

Wideo "Ból i blask" [zwiastun hiszpański]

Jak co roku, w przygotowanej we współpracy ze stacją Ale kino+ sekcji znajdą się przeboje światowych festiwali - m.in. nagrodzona w Cannes "Wysoka dziewczyna" Kantemira Bałagowa i szalone "Deerskin" Quentina Dupieux. Kolejny raz, w ramach Oslo/Reykjavik 2 - sekcji powstałej dzięki Funduszom Norweskim i Europejskiemu Obszarowi Gospodarczemu - zostaną zaprezentowane dokonania współczesnego kina norweskiego i islandzkiego (m.in. "Biały, biały dzień" Hlynura Pálmasona). W programie pojawi się również sekcja Nowe kino Argentyny. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć także słynne "Szatańskie tango" Béli Tarra z okazji 25-lecia premiery.

Galeria Studio BWA Wrocław stanie się przestrzenią dla wystawy "Życie wewnętrzne", nawiązującej do sekcji Ciało, w którym żyję. Głównym tematem wystawy będzie ciąża i jej fizyczne, emocjonalne oraz filozoficzne wymiary. W galerii Op Enheim znajdzie się multimedialna instalacja Alberta Serry "Król Słońce". Przez cały czas trwania festiwalu, Kasia Kmita będzie "na żywo" tworzyła specjalną instalację wycinankową "Panorama horyzontalna. Kodry", inspirowaną Nowymi Horyzontami (wystawa w TIFF Center, organizator projektu - Krupa Gallery).

Oprócz pokazów filmowych, do programu trafiły także spektakle teatralne - "Magnolia" we Wrocławskim Teatrze Współczesnym i "Chroma. Księga kolorów" w Teatrze Capitol. Jak co roku, funkcjonować będzie Klub festiwalowy w Arsenale, a w nim - strefa gastronomiczna i przestrzeń dla relaksu przy muzyce najlepszych DJ-ów.

19. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach od 25 lipca do 4 sierpnia 2019 roku.