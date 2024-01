"Maestro"

"Maestro" to najnowsza produkcja w naszym zestawieniu. Opowiada o amerykańskim dyrygencie i kompozytorze Leonardzie Bernsteinie. Jak możemy przeczytać w opisie, jest to "list miłosny do życia i sztuki", będący jednocześnie pięknym portret rodziny.

Produkcją jest kolejną reżyserką próbą podjętą przez Bradleya Coopera, który jednocześnie wciela się w główną rolę. Jego postać jest chaotycznym muzycznym geniuszem, który miota się pomiędzy rolą ojca, męża i kochanka. Film został doceniony przez najbliższą rodzinę kompozytora — córki Bernsteina stwierdziły, że zmiany, które wprowadził reżyser do pierwotnej wersji filmu, wyszły ostatecznie na dobre.

"Widzieliśmy, że [Bradley Cooper - przyp. red.] chce zagłębić się w szczegóły [...] Interesowała go autentyczność, prawda."



"Bohemian Rhapsody"

Świetna kreacja Ramiego Maleka, który wciela się w postać charyzmatycznego wokalistę zespołu Queen. Produkcja zapewni bardzo przyjemny seans nie tylko fanom Freddiego Mercury’ego i jego zespołu, ale także widzom, którzy szukają przyjemnego filmu na wieczór.

Niesamowity zapis życia wokalisty, który miał ogromne marzenia i ambicje, ale jego lekkomyślne podejście do życia mogło wszystko zaprzepaścić. Niestety, ta historia nie miała dobrego zakończenia, co nie zmienia faktu, że ta produkcja powinna znaleźć się na waszej liście filmów do zobaczenia.



"Rocketman"

Film o Eltonie Johnie należy zdecydowanie do jednej z najlepszych produkcji ostatnich lat, zagłębiająca się w życiorys tego nietuzinkowego muzyka. Ogromną wartością tego obrazu jest to, że sam sir Elton John wziął czynny udział w procesie powstawania filmu.

W główną rolę wcielił się Taron Egerton, którego możemy kojarzyć z komedii "Kingsman" . Tam na planie osobiście poznał Eltona Johna. Wybór tego aktora okazało się być strzałem dziesiątkę, bo nie tylko świetnie łączy skrajne emocje, ale potrafi również świetnie śpiewać — to ważne, bo muzyka jest tu nie tylko przyjemnym ozdobnikiem.



"Elvis"

Historia króla rock and rolla, opowiedziana z perspektywy jego menadżera — Toma Parkera. Obraz pokazuje przemiany, które zaszły w amerykańskim społeczeństwie na przełomie dwóch dekad oraz jak muzyka Elvisa wpływała na słuchaczy. Reżyser, Baz Luhrmann, zaprezentował barwną, dynamiczną i pełną efektów historię jednej z największych ikon muzyki popularnej.



"Spacer po linie"

"Spacer po linie" ukazuje życie Johnny’ego Casha od wczesnego dzieciństwa po legendarny koncert w więzieniu Folsom w 1968. Cash był najbardziej rozchwytywanym muzykiem swoich czasów — u szczytu swej popularności sprzedawał więcej płyt niż Beatlesi. Ta produkcja jest historią o artyście, który odnalazł swoją drogę, na przekór trudnej przeszłości. Dzięki tematyce poruszanej w swoje twórczości był idolem swojego pokolenia.



"Control"

Historia kultowego zespołu Joy Division, a w szczególności wokalisty tej grupy, który odszedł w bardzo młodym wieku. Artysta będący rozdarty pomiędzy rodziną, sławą i miłością. Ian Curtis był ponury i nieco ekscentryczny, przewlekle chorował. Wtedy jeszcze nie wiedział jak bardzo wpłynie na oblicze współczesnego rocka. Produkcja powstała m.in. na podstawie autobiografii żony muzyka - Deborah.



"John Lennon. Chłopak znikąd"

Produkcja skupia się na dzieciństwie Johna Lennona, który pochodził z Liverpoolu. Jego życie nigdy nie było proste, a mimo wszystko zachowywał optymizm i radość. Jego sytuacja rodzinna była skomplikowana, jednak prawdziwą miłość odnalazł w muzyce. Wraz z Paulem McCartneyem odnajdują się w muzyce tworzonej jako "The Beatles".



"Niczego nie żałuję — Edith Piaf"

Historia życia słynnej francuskiej piosenkarki, która musiała naprawdę wiele przeżyć, by wspiąć się na szczyt. Dorastała w domu publicznym, niewidoma w dzieciństwie, tułająca się po Paryżu. Aby wyrwać się z biedy, śpiewała na ulicach. Wzruszająca historia jednej z największych z francuskich dam.



"I’m Not There. Gdzie indziej jestem"

Wyjątkowe przedstawienie osoby Boba Dylana. Śledząc historię pokazaną w filmie, poznajemy różne oblicza osobowości tej wyjątkowej postaci. W każdy aspekt muzyka wciela się szczęściu różnych aktorów, a każdy z nich pozwala spojrzeć na tę historię z całkowicie nowej perspektywy. Za rolę w tym filmie, Cate Blanchett była nominowana do Oscara.



"The Doors"

Produkcja opowiada o życiu Jima Morrisona, od momentu założenia słynnej grupy "The Doors", do jego przedwczesnej śmierci, gdy miał 27 lat. Przejmujący obraz pokazujący muzyka nie jako gwiazdę, a jako egoistycznego człowieka, który nie radził sobie w kontaktach z najbliższymi i dążącego do samozniszczenia.