Wybitny kompozytor muzyki filmowej Patrick Doyle odbierze Nagrodę im. Kilara

Nagroda im. Kilara dla Patricka Doyle'a

Podczas uroczystości utwory Patricka Doyle'a zagra orkiestra pod batutą Dirka Brossé.

Jak poinformował Łukasz Kałębasiak z Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek - Katowice Miasto Ogrodów, gala w Katowicach, która będzie jednym z punktów programu krakowskiego Festiwalu Muzyki Filmowej, będzie także częścią obchodów urodzin Doyle'a, który 6 kwietnia skończył 70 lat.

Na koncercie 29 maja zabrzmi muzyka do komedii ( "Dziennik Bridget Jones" ), thrillerów ("Donnie Brasco"), filmów fantastycznych ( "Harry Potter i Czara Ognia" ), jak i adaptacji brytyjskiej klasyki ( "Hamlet" , "Rozważna i romantyczna", "Gosford Park").

Patrick Doyle: Sylwetka kompozytora

Doyle'a rozpoczął karierę w latach 70. od tworzenia muzyki na potrzeby teatru, radia i telewizji. W 1989 r. reżyser Kenneth Branagh zlecił mu przygotowanie ścieżki dźwiękowej do filmu "Henry V", która została nagrodzona statuetką Ivor Novello. W ten sposób rozpoczęła się 30-letnia współpraca kompozytora z reżyserem, a jej owocem były m.in. ścieżki do filmów: "Wiele hałasu o nic", "Frankenstein", "Hamlet", "Jak wam się podoba", "Kopciuszek", "Thor", a także "Morderstwo w Orient Expressie" i "Śmierć na Nilu".

Doyle skomponował muzykę do ponad 60 filmów pełnometrażowych. Współpracował z wieloma uznanymi reżyserami, m.in. Brianem De Palmą przy "Życiu Carlita", Angiem Lee przy "Rozważnej i romantycznej" czy Robertem Altmanem przy "Gosford Park".

"Dorobek Doyle'a wykracza poza medium filmowe. Jeden z jego utworów koncertowych, 'The Thistle and the Rose', został zamówiony przez ówczesnego Księcia Walii Karola z okazji 90. urodzin królowej Elżbiety II. 6 maja 2023 roku skomponowany przez Doyle'a marsz zabrzmiał na ceremonii koronacji Karola III" - wskazał Kałębasiak.

Kompozytor ma na koncie dwie nominacje do Oscara, dwie do Złotego Globu, dwie do Cezara i jedną do nagrody BAFTA. Za całokształt twórczości został uhonorowany nagrodami The World Soundtrack Awards i szkockiej BAFTA, jest również laureatem nagrody Henry'ego Manciniego (ASCAP) i nagrody PRS.

Teraz do tych laurów dołączy Nagroda im. Wojciecha Kilara, przyznana po raz pierwszy w 2015 r. przez dwa Miasta Kreatywne UNESCO - Kraków i Katowice. Jej laureatami byli już m.in. Alexandre Desplat i Elliot Goldenthal. Gala nagrody odbywa się co roku, naprzemiennie w każdym z miast.

Koncert "The Music of Patrick Doyle" odbędzie się 29 maja w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.