Evelyn Wang ( Michelle Yeoh ), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim, natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki.

Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko, czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę. Dzięki niesamowitym scenom sztuk walki, lekkiemu humorowi w stylu pop oraz przyprawiającym o bicie serca emocjom, to epicki i porywający film, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście.

W obsadzie "Wszystko wszędzie naraz" znaleźli się m.in. Michelle Yeoh ("Wyznania gejszy", "Przyczajony tygrys, ukryty smok"), James Hong ("Łowca androidów", "Chinatown"), Jonathan Ke Quan ("Indiana Jones i Świątynia Zagłady", "Goonies") oraz Jamie Lee Curtis ("Prawdziwe kłamstwa", "Rybka zwana Wandą").

"Wszystko wszędzie naraz": Najbardziej dochodowy film od A24

Większość dochodu filmu wygenerowano w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie - 61,5 mln dolarów. Poza Ameryką Północną, największy dochód film zanotował w Wielkiej Brytanii - 5 mln dolarów, Australii - 3,8 mln dolarów, czy Tajwanie - 2,3 mln dolarów.

Produkcja "Wszystko wszędzie naraz" wyniosła twórców 25 milionów dolarów. Wciąż jest kilka krajów, w których ma dopiero zadebiutować, na przykład w Ameryce Łacińskiej, Francji, Włoszech, Japonii. W Stanach Zjednoczonych znajduje się w repertuarze w ponad 1000 kin. Niedługo trafi do sieci na platformę streamingową, lub VOD. Przewiduje się, że film zarobi jeszcze 70 mln dolarów.

"Wszystko wszędzie naraz" wyprzedził film " Dziedzictwo: Hereditary " w rankingu najbardziej dochodowych filmów od A24. Oczekiwania wokół sezonu nagród dla filmu Kwana i Scheinerta są ogromne.

