"Wszystko wszędzie naraz": O czym film?

Evelyn Wang ( Michelle Yeoh ), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim, natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki.



Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko, czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.



Dzięki niesamowitym scenom sztuk walki, lekkiemu humorowi w stylu pop oraz przyprawiającym o bicie serca emocjom, to epicki i porywający film, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście.



W obsadzie "Wszystko wszędzie naraz" znaleźli się m.in. Michelle Yeoh ("Wyznania gejszy", "Przyczajony tygrys, ukryty smok"), James Hong ("Łowca androidów", "Chinatown"), Jonathan Ke Quan ("Indiana Jones i Świątynia Zagłady", "Goonies") oraz Jamie Lee Curtis ("Prawdziwe kłamstwa", "Rybka zwana Wandą").



Film otworzy przyszłoroczny SXSW Film Festival (marzec 2022), a do polskich kin trafi dokładnie 1 kwietnia.



Wideo "Wszystko wszędzie naraz": Polski zwiastun

