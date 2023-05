Wiadomości 79-letni Robert De Niro został ojcem! To już jego siódme dziecko

Na początku maja Robert De Niro udzielił wywiadu stacji ET Canada. Aktor był gościem jednego z programów przy okazji promocji swojego najnowszego filmu zatytułowanego "Wszystko o moim starym" . Zaczynając rozmowę, dziennikarka wspomniała, że aktor ma sześcioro dzieci. De Niro szybko i dość nieoczekiwanie temu zaprzeczył, mówiąc, że niedawno został ojcem po raz siódmy.

Wiadomość potwierdził, już po udzielonym przez aktora wywiadzie, agent De Niro. Jak na razie nie wiadomo jednak, kto jest matką najmłodszego dziecka 79-letniego gwiazdora.



A jakim ojcem jest De Niro? W rozmowie z "US Weekly" aktor powiedział kiedyś zabawnie, acz wymijająco: "Kocham swoje dzieci, po prostu będąc z nimi. To nie jest łatwe. Czasami jest fajnie i kochasz je, a czasami chcesz je po prostu zabić!".

Robert De Niro: Ojciec aktywista

Ponieważ wszystkie partnerki De Niro są Afroamerykankami, aktor angażuje się w ruch Black Lives Matter. W czerwcu 2020 roku w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" przyznał: "Moje dzieci są w połowie ciemnoskóre. Muszę mówić im rzeczy, o których inni rodzice nigdy by nie pomyśleli. Na przykład: 'Trzymaj ręce na kierownicy, kiedy jesteś zatrzymywany przez policjanta. Nie wykonuj gwałtownych ruchów, nigdy nie kładź rąk niżej. Nie rób tego nigdy, rozumiesz?'".



De Niro twierdzi radykalnie, że on sam podobnej dyskryminacji nie doświadczył, a wychowując swoją szóstkę, zawsze musiał być czujny i dlatego dziś walczy na rzecz równego traktowania ciemnoskórych obywateli Ameryki.

Aktorka i pośrednik nieruchomości, czyli najstarsze dzieci

Pierwsze małżeństwo De Niro z aktorką Diahnne Abbott trwało osiem lat. Aktor na samym jego początku adoptował Drenę, córkę Abbott z poprzedniego związku, która przyjęła nazwisko ojczyma i idąc w ślady obojga rodziców, została aktorką i modelką. Drena swoje dzieciństwo wspomina w superlatywach, bo wiązało się z licznymi podróżami rodziny m.in. do Włoch, gdzie De Niro kręcił "Ojca chrzestnego".

Diahnne i Robert w 1976 roku doczekali się też pierwszego wspólnego syna Raphaela. Chłopak próbował swoich sił w show-biznesie, ale dziś pracuje na Manhattanie jako pośrednik w obrocie nieruchomościami. Jego klientami były takie gwiazdy jak: Jon Bon Jovi, Kelly Ripa i Renee Zellweger.

Bliźniaki od surogatki

Kiedy Raphael był nastolatkiem, jego rodzice postanowili się rozwieść. De Niro związał się wtedy z piękną modelką Toukie Smith, z którą doczekał się dwóch synów bliźniaków: Juliana i Aarona. Chłopcy urodzili się dzięki matce zastępczej w 1995 roku.



O Julianie, który podobnie jak ojciec jest aktorem, wiemy, że studiował informatykę i matematykę na Uniwersytecie Nowojorskim. Jego brat bliźniak Aaron ceni sobie prywatność, dlatego do mediów nie przedostały się żadne informacje na jego temat.

Najmłodsze dzieci

Dwa lata po przyjściu bliźniaków na świat, De Niro poślubił kolejną kobietę, aktorkę i filantropkę Grace Hightower, z którą ma syna Elliota. Aktor długo milczał na temat kłopotów, z jakimi zmaga się jego piąte dziecko. Dopiero w roku 2016, kiedy chłopak był już pełnoletni, gwiazdor wyznał publicznie, że Elliot jest w spektrum autyzmu. Jako ojcu zależało na aktywizacji syna i dlatego zapisał go na lekcje tenisa, które stały się dla Elliota wielką pasją i przepustką do olimpiad specjalnych.

Związek z Grace przechodził liczne kryzysy, bo kiedy Elliot miał zaledwie rok, para zdecydowała się rozstać. Jednak wtedy rozwód nie doszedł do skutku, a po pięciu latach para wróciła do siebie, odnawiając śluby i podejmując decyzję o powiększaniu rodziny. Na świecie pojawiła się więc Helen, szóste dziecko artysty. Dziewczynka, podobnie jak jej przyrodni bracia, została urodzona przez surogatkę. Małżeństwo z Grace, mimo licznych wzlotów i upadków, przetrwało 20 lat, do momentu kiedy ich córka skończyła 7 lat, czyli do roku 2018.

Aktor zdaje sobie sprawę, że z powodu rozwodów, romansów i rozstań nigdy nie był idealnym ojcem. Nadrabia jako dziadek czwórki wnucząt i robi wszystko, by być jak najbardziej obecnym w życiu rodziny. Spytany, jak podchodzi do kariery zawodowej swoich dzieci, zdradził dziennikarzowi "People", że powtarza swoim dzieciom kilka zdań: "Jeśli chcesz być aktorem lub chcesz robić cokolwiek innego, w porządku, rób to dopóki jesteś szczęśliwy. (...) Sięgaj po to, co naprawdę chcesz robić. Nie bój się". Bardzo mu zależy, by jego dzieci kroczyły własną drogą w życiu.

"Wszystko o moim starym": O czym jest nowy film Roberta De Niro?

Głównym bohaterem "Wszystko o moim starym" jest Włoch z krwi i kości (w tej roli Robert De Niro). Salvo nie owija w bawełnę, nie przestrzega konwenansów, ma niewyparzony język i mocno niepoprawne poczucie humoru. Gdy dowiaduje się, że jego jedyny syn, Sebastian ( Sebastian Maniscalco ) zamierza oświadczyć się swej ukochanej Ellie ( Leslie Bibb ), postanawia pomóc mu w tej ryzykownej misji, a przede wszystkim sprawdzić, czy rodzina dziewczyny spełnia jego włoskie staromodne standardy.

Sebastian czuje, że spotkanie jego prostolinijnego ojca z rodziną Ellie grozi katastrofą. Liczy jednak, że uda mu się jakoś okiełznać i zaprezentować ojca jako miłego starszego pana. Wkrótce rodzinny weekend w luksusowej posiadłości przyszłych teściów okaże się pasmem nieporozumień, wpadek i szokujących odkryć, bo Salvo nie zamierza udawać kogoś, kim nie jest. Czy miłość Ellie i Sebastiana jest w stanie przetrwać tę próbę?