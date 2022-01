Statuetka Złotych Lwów to obiekt marzeń niemalże wszystkich polskich filmowców. Największy laur Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych przez lata wędrował w ręce twórców, których filmy zachwycały publiczność i jury najważniejszego festiwalu filmowego w Polsce.



Laureaci ubiegłorocznej edycji, producenci filmu "Wszystkie nasze strachy" , Katarzyna Sarnowska i Kuba Kosma postanowili, że statuetka, którą otrzymali w Gdyni zasili aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nagrodę wraz z plakatem filmu na piance z autografami twórców można już licytować. Aukcja zakończy się 2 lutego.



30, jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na 30 stycznia. W tym roku Orkiestra zagra pod hasłem: "Przejrzyj na oczy. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci".

Film "Wszystkie nasze strachy" okrzyknięto wielkim wygranym 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych - poza Złotymi Lwami film Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta zgarnął również Nagrodę Dziennikarzy, Nagrodę Jury Młodych, Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych oraz nagrodę za najlepsze zdjęcia. Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia stara się odpowiedzieć na pytania: do czego może zaprowadzić nas droga nienawiści, a do czego droga miłości? Czy pomiędzy dwoma światami można zbudować trwały most? Przejmujący, aktualny i podejmujący dialog film "Wszystkie nasze strachy" już 10 lutego będzie dostępny na DVD.

Głównym bohaterem "Wszystkich naszych strachów" jest Daniel ( Dawid Ogrodnik ) - artysta, katolik i aktywista. Domy w rodzinnej miejscowości ozdobione są jego imponującymi malowidłami, rzeźby trafiają na cenione wystawy w Warszawie, a instalacje w rodzaju podświetlonej i pozdrawiającej głosami mieszkańców kapliczki służą lokalnej wspólnocie. Jego znakiem rozpoznawczym jest bluza ozdobiona tęczowymi elementami.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wszystkie nasze strachy" [trailer] materiały prasowe

Jako głęboko wierzący katolik, Daniel angażuje się w sprawy duchowe. Mężczyzna uważa, że kościół nie powinien być miejscem wykluczenia a w jego wspólnocie jest miejsce dla każdego bez względu na światopogląd i osobiste wybory. W wyniku dramatycznych wydarzeń Daniel decyduje się na wzięcie udziału w odważnej walce w obronie swoich idei i postanawia rozprawić się z homofobią mieszkańców rodzinnej miejscowości.

