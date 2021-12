Współtwórca "Birdmana" tworzy kolejny film. Tematem argentyńska dyktatura

Ukazujący się w Buenos Aires anglojęzyczny "Buenos Aires Herald" był jedyną argentyńską gazetą, która nie bała się opisywać okropności popełnianych przez rządzącą krajem juntę. Dziennikarze nie bacząc na cenzurę, pisali o porwaniach i zabójstwach ludzi, których ciał pozbywano się w tajemnicy przed opinią publiczną. Redaktor naczelny Robert Cox zapłacił za to wysoką cenę - trafił do więzienia, a śmierci uniknął tylko dzięki naciskom wywieranym na juntę przez prezydenta USA Jimmy’ego Cartera.

Heroiczna walka z systemem

Heroiczna postawy redaktora naczelnego i dziennikarzy "Buenos Aires Herald", którzy przeciwstawili się dyktaturze junty wojskowej, stała się podstawą książki napisanej przez syna Roberta Coxa, Davida. I to właśnie na jej podstawie powstał scenariusz filmu "Dirty War". Napisał go dziennikarz gazety "The New York Times", Michael Steinberger. Reżyserią tego projektu zajmie się Armando Bo.

Dla mnie, jako Argentyńczyka, zaszczytem będzie opowiedzenie tej historii wspólnie z moim heroicznym bohaterem i jego rodziną. To nieznana szerzej opowieść pełna męstwa, odwagi i hartu ducha powiedział Bo, cytowany przez portal "Variety".

Jedyne, czego chciałem, to mówić prawdę i uratować tak dużo ludzi, jak tylko się da. Moja gazeta była w stanie przebić się przez mrok dyktatury i relacjonować to, co inne media postanowiły ukrywać. Musimy czerpać wiedzę z tych mrocznych lat. Najważniejszą lekcją jest ta, że demokracja wymaga wolnej prasy. Mam nadzieję, że kino pozwoli na odkrycie głębszej prawdy i sprawi, że podobne wydarzenia nigdy się nie powtórzą powiedział o swojej działalności bohater filmu Robert Cox.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Birdman" [trailer]

Reklama

Zobacz również:

Stanisław Bareja: "Miliony śmiechogodzin"



Co obejrzeć w weekend? Filmowe propozycje serwisów streamingowych [Netflix, HBO, Amazon, Polsat Box Go]

Weekend w kinie: Fakty i fikcja