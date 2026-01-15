Wschodząca gwiazda Netfliksa. Jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie

Emily Bader: wschodząca gwiazda Netfliksa

Film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" jest adaptacją bestsellerowej powieści autorstwa Emily Henry. Za kamerą stanął Brett Haley, a w role główne wcielili się Tom Blyth ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") oraz Emily Bader ("Moja Lady Jane"). Książka przedstawia historię Poppy i Alexa. Mimo że wiele ich różni, przyjaźnią się od lat. Na co dzień mieszkają w innych miastach, lecz każde wakacje spędzają razem. Do czasu. W pewnym momencie ich relacja zostaje wystawiona na próbę. Na dwa lata przestają ze sobą rozmawiać. Poppy postanawia zawalczyć o Alexa i na nowo zdobyć jego zaufanie.

Emily Bader jest amerykańską aktorką, która sławę zyskała dzięki głównej roli w serialu Prime Video "Moja Lady Jane". Choć dość znaczne grono widzów usłyszało o niej przy okazji tej produkcji, to aktorka ma na koncie role w m.in. takich produkcjach jak "Noc czarownicy", "Paranormal Activity: Bliscy krewni", "Fresh Kills".

Emily Bader: zagra główną rolę w nowym filmie

Gwiazda filmu "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" zdobyła nową rolę. Wcieli się w legendarną piłkarkę Mię Hamm w filmie Netfliksa zatytułowanym "The 99’ers" - adaptacji powieści "The Girls of Summer: The U.S. Women’s Soccer Team and How It Changed the World" Jeré Longman. Książka przedstawia historię kobiecej drużyny piłkarskiej, która w 1999 roku wygrała finał z Chinami i zmieniła historię amerykańskiego sportu.

Mia Hamm jest jedną z najbardziej uznanych kobiet amerykańskiej kobiecej piłki nożnej. Karierę rozpoczęła w wieku 15 lat, zostając przy okazji najmłodszą zawodniczką w historii tego kraju. Dwukrotnie zdobyła tytuł FIFA World Player of the Year.

Film "The 99’ers" wyreżyseruje Nicole Kassell, która na swoim koncie ma takie produkcje jak "Sirens", "Watchmen", "Dochodzenie".

