We "Wrooklyn Zoo" na ekranie zobaczymy m.in. Jana Frycza (w "Ślepnąc od świateł" jako Dario), Konrada Eleryka czy Renatę Dancewicz, amerykańskiego mistrza deskorolki Tony’ego Trujillo oraz... debiutującego na kinowym ekranie Zdechłego Osę, który - razem z reżyserem Krzysztofem Skoniecznym (TEKTONIKA) oraz wokalistką Ozi Jarczewską - stworzyli utwór zapowiadający film. Do numeru ukazał się teledysk zawierający m.in. fragmenty zbliżającego się filmu. Jego autorem jest jeden z najciekawszych twórców młodego pokolenia - Igor Ignacy Leśniewski.

Osa znany z takich utworów jak "Patolove" czy "Zakochałem się w twojej matce", wnosi do numeru surową energię i charakterystyczne brzmienia, które doskonale wprowadzają w atmosferę filmu. Krzysztof Skonieczny będący jednocześnie reżyserem tytułowego "Wrooklyn Zoo" (w utworze jako TEKTONIKA), staje się nie tylko kreatorem obrazu, ale też dopełniającej go muzyki. Ozi Jarczewska natomiast to wokalistka, która wykonuje trzy utwory skomponowane specjalnie na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu. Za produkcję utworu odpowiadają: Kuba Więcek, Aetherboy1 oraz Dendi Made-It.

Teledysk Zdechłego Osy, TEKTONIKI i Ozi Jarczewskiej już teraz daje przedsmak kinowej premiery, zapowiadając, że "Wrooklyn Zoo" to kinowa produkcja, obok której nie będzie można przejść tej jesieni obojętnie.

Zobacz teledysk do utworu "Wrooklyn Zoo"!

"Wrooklyn Zoo": O czym opowie film?

Prawdziwa miłość wymaga poświęceń, a droga do jej spełnienia nie zawsze jest łatwa. W mieście, w którym ulicami trzęsą członkowie brutalnego gangu spotkają się dwa odmienne światy. Świat Kosy (Mateusz Okuła) - kończącego liceum charyzmatycznego skejta, dla którego całą rodzinę stanowią kumple oraz kochający go nad życie dziadek. I świat Zory (Natalia Szmidt) - obdarzonej cudownym głosem magnetycznej romskiej dziewczyny, która czuje się ograniczana przez rodzinne tradycje i którą pociąga inne życie. Gdy ta dwójka młodych ludzi się spotka - wszystko zapłonie. Ich serca. Ich miasto. Ich życia. A wraz z nimi rzeczywistość dookoła.