"Wrooklyn Zoo" to przeniesiona na ulice Wrocławia i Los Angeles, współczesna wersja "Romeo i Julii", gdzie ideały przyjaźni i miłości zderzają się z twardą rzeczywistością zasad dyktowanych przez gang bezwzględnych bandytów. To podana w formie współczesnej baśni historia o potędze miłości, która dzięki determinacji w dążeniu do prawdy i pragnieniu wolności potrafi przezwyciężyć nienawiść, a nawet śmierć.

"Wrooklyn Zoo": Gwiazdy i zdolni debiutanci

W jednej z głównych ról legendarny Dario ze "Ślepnąc od świateł" - Jan Frycz a u jego boku: Konrad Eleryk, Renata Dancewicz, Hanna Koczewska i Danuta Dolińska. Na pierwszym planie dwójka utalentowanych debiutantów: Mateusz Okuła i Natalia Szmidt.

Na ekranie zobaczymy także m.in.: amerykańskiego mistrza deskorolki Tony’ego Trujillo, Zdechłego Osę, Krzysztofa Skoniecznego, Jakuba Żulczyka, Dona Vasyla, Mateusza Zielonkę i Krzysztofa "Faziego" Milerskiego.

Zobacz zwiastun filmu "Wrooklyn Zoo"!

"Wrooklyn Zoo": O czym opowiada film?

Prawdziwa miłość wymaga poświęceń, a droga do jej spełnienia nie zawsze jest łatwa. W mieście, w którym ulicami trzęsą członkowie brutalnego gangu spotkają się dwa odmienne światy. Świat Kosy - kończącego liceum charyzmatycznego skejta, dla którego całą rodzinę stanowią kumple oraz kochający go nad życie dziadek. I świat Zory - obdarzonej cudownym głosem magnetycznej romskiej dziewczyny, która czuje się ograniczana przez rodzinne tradycje i którą pociąga inne życie. Gdy ta dwójka młodych ludzi się spotka - wszystko zapłonie. Ich serca. Ich miasto. Ich życia. A wraz z nimi rzeczywistość dookoła.

To film dla tych, którzy właśnie przeżywają swoją młodość i dla wszystkich, którzy zechcą cofnąć się w czasie, żeby dzięki ożywionym wspomnieniom ponownie zanurzyć się w burzliwych wydarzeniach okresu dojrzewania i wraz z bohaterami przeżyć przygodę, z której nie będą chcieli powrócić.