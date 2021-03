"Wolka": Olga Bołądź jako była więźniarka

Olga Bołądź w nowej, tajemniczej odsłonie. Aktorka wciela się w główną rolę w polsko-islandzkim filmie "Wolka" w reżyserii Arniego Asgeirssona.

Reklama

Plakat filmu "Wolka" /materiały prasowe

Jak smakuje wolność i jaką cenę trzeba za nią zapłacić? Silna, bezkompromisowa kobieta w islandzkiej intrydze utrzymanej w klimacie najlepszych skandynawskich kryminałów.



Reklama

Grana przez Olgę Bołądź Anna to pierwsza polska bohaterka, która niczym Lisbeth Salander rusza na podbój Europy, przywołując na myśl bestsellerową serię Millennium.



Obok Bołądź w "Wolce" obserwujemy znakomite kreacje aktorskie Eryka Lubosa, Anny Moskal, Marianny Zydek oraz Jana Cięciary.



Annie zostają ostatnie dni odsiadki, a to oznacza, że nadchodzi czas rozliczyć się z przeszłością. Gdy opuszcza więzienne mury, jej nadrzędnym celem jest odnalezienie Doroty, z którą ma rachunki do wyrównania. Szybko okazuje się, że to nie jest takie proste, a w nowej rzeczywistości może liczyć tylko na siebie.



Poszukiwania sprowadzają ją na Islandię, gdzie podając się za przyjaciółkę Doroty, szybko zyskuje zaufanie jej rodziny. Tylko one dwie wiedzą o co toczy się gra. Jak długo potrwa ta sielanka? Jakie mroczne tajemnice kryje w sobie nasza bohaterka i jaki jest prawdziwy cel wizyty? Jedno jest pewne - na tej wyspie nie jest już bezpiecznie.