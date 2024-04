Wojna domowa w USA? Ten film wciąż najlepszy za oceanem!

"Civil War" na czele północnoamerykańskiego box-office’u

Film Aleksa Garlanda "Civil War" obronił pozycję lidera w północnoamerykańskim box-office. Tytuł, którego budżet wyniósł 50 mln dolarów, zarobił już na tamtejszym rynku 44,8 mln dolarów, co również jest najlepszym wynikiem kasowym osiągniętym przez jakikolwiek film studia A24.

Dwie najciekawsze premiery weekendu, horror "Abigail" oraz wojenny obraz "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" zostały pokonane przez opowieść o wojnie domowej, jaka w niedalekiej przyszłości toczy się w Stanach Zjednoczonych.

"Civil War" to "dla mnie jeden z ważniejszych filmów pierwszej połowy roku w polskich kinach" - pisze w swej recenzji dla Interii Kuba Armata . "To kino, gdzie te wszystkie poszczególne składowe - historia, dramaturgia, aktorstwo, zdjęcia, potężna ścieżka dźwiękowa - zgadzają się ze sobą. Tworzą one obraz, którego w wygodnym, komfortowym świecie być może wolelibyśmy nie widzieć. Ale rzeczywistość taka nie jest. I nie można od niej odwracać oczu" - dodaje dziennikarz.

Na pozycji drugiej na liście najchętniej oglądanych filmów w Ameryce Północnej znalazł się horror "Abigail" - nowy tytuł duetu Radio Silence, czyli Matta Bettinelliego-Olpina i Tylera Gilletta ("Krzyk 5") z kwotą 10,2 mln dolarów.



Miejsce trzecie zajęła japońska animacja "Spy × Family Code: White", która zarobiła 4,8 mln dolarów, a czwarte - druga premiera weekendu, film "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" w reżyserii Guya Ritchiego (9 mln dolarów na koncie).

Pierwszą piątkę uzupełnia film "Godzilla i Kong: Nowe imperium", który zarobił 9,4 mln dolarów. Na całym świecie na jego koncie jest już niemal pół miliarda dolarów.