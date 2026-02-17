Wojciech Smarzowski z prestiżowym wyróżnieniem. "Za odwagę w przełamywaniu tabu"

Nagroda im. Kazimierza Kutza została ustanowiona w 2020 roku z inicjatywy prezydenta Katowic Marcina Krupy, rektora Uniwersytetu Śląskiego Ryszarda Koziołka i dyrektora Teatru Śląskiego Roberta Talarczyka. Przyznawana jest ona za wybitne osiągnięcia w dziedzinach kultury, sztuki i działań społecznych związanych ze Śląskiem. Statuetka jest wyróżnieniem artystów, którzy łączą działalność artystyczną ze społecznym zaangażowaniem.

Dotychczasowymi laureatami byli: Anna Dymna (2021), Szczepan Twardoch (2022), Maja Kleczewska (2023), Agnieszka Holland (2024) oraz Adam Michnik (2025).

Wojciech Smarzowski z Nagrodą im. Kazimierza Kutza

Podczas szóstego rozdania nagród wśród nominowanych znaleźli się: aktorka i pisarka Monika Braun, poeta i animator dialogu międzykulturowego Krzysztof Czyżewski, historyk Ryszard Kaczmarek, duet scenografów Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński oraz reżyser i scenarzysta Wojciech Smarzowski.

16 lutego prestiżowe wyróżnienie ostatecznie trafiło w ręce autora głośnego "Domu dobrego", "Wołynia", "Wesela" czy "Róży". Oprócz statuetki Smarzowski otrzyma także nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł.

"Nagroda im. Kazimierza Kutza trafia dziś w ręce człowieka, który nie boi się dotykać ran i ich rozdrapywać. Który udowodnił, że kino może być sumieniem wspólnoty. Który swoją postawą pokazuje, że bycie artystą nie jest zawodem - jest odpowiedzialnością. Za bezkompromisowość. Za odwagę w przełamywaniu tabu. Za konsekwencję w budowaniu własnego języka. Za to, że nie pozwala nam spać spokojnie. Za to, że zmusza nas do patrzenia, choć wolelibyśmy odwrócić wzrok" - mówił podczas laudacji Robert Talarczyk.

